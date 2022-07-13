كم مبلغ إعانة مربي المواشي الأغنام 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الزراعي عن كم مبلغ إعانة مربي المواشي الأغنام على محرك البحث “جوجل”، وتقدم وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية دعم مالي شهري لصغار مربي الماشية لتنمية هذا القطاع وتحقيق الإكتفاء الذاتي ومساعدة العاملين به على تحسين معيشتهم وزيادة دخلهم الشهري، فالمملكة العربية السعودية تسعى إلى تأمين الغذاء لكافة مواطنيها ضمن رؤية 2030م ولهذا تُشجع صغار مُربي الماشية والعاملين بالقطاع الزراعي والريفي بالدعم المالي والتدريب، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم مبلغ إعانة صغار مربي الماشية كما وضحنا لكم في مقال سابق متى ينزل دعم المواشي، فإلى نص المقال.

كم مبلغ إعانة مربي المواشي

تقدم وزارة الزراعة السعودية دعم مالي شهري للعاملين في مجال تربية المواشي والأغنام لمساعدتهم على إنجاح هذا المشروع، ويختلف هذا الدعم من مُربي لآخر حسب عدد رؤس الأغنام الذي يقوم بتربيتها والدخل الشهري للأسرة وتتراوح قيمة الدعم من 4 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال، ولا بد من توفر عدد من الشروط في مربي الماشية للحصول على الدعم سنوضحها لكم.

شروط التقديم على دعم المواشي

تسعى المملكة العربية السعودية إلأى تحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم ولذلك تشجع العاملين في تربية الأغنام وتقدم لهم الدعم المالي، ولكن هناك عدد من الشروط لا بد من توفرها في المواطن الراغب في الإستفادة والحصول على الدعم نوضحها لكم كالتالي:

أولاً لابد أن يكون مربي الماشية سعودي الجنسية ومقيم بها دائماً.

ثانياً لا يكون موظفاً وأن يكون متفرغاً لمجال تربية الأغنام.

ثالثاً بالنسبه لعمره لا يقل عن 21 عام.

رابعاً لديه وثيق العمل الحر.

خامساً أن يكون لديه حساب بنكي.

وأخيراً نكون وصلنا هنا إلى نهاية مقالنا بعد أن كتبنا لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع الهام لكل العاملين في مجال تربية الماشية في المملكة ونرجو أن يكون قد حاز على إعجابكم، وإذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات فقط عليكم التواصل معنا ومراسلتنا عبر التعليقات، فقط قم بترك سؤالك بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن