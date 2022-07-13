نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظار رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022 التربية نتائج الباك عبر الديوان الوطني bac.onec.dz عداد تنازلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022، من أهم كلمات البحث في الجزائر حالياً، نظراً للأهمية الكبير لهذه الشهادة لدي الطلاب وأولياء الأمور، فقد أدي الطلاب امتحانات دورة جويلية من يوم الأحد 12 جوان حتي يوم الخميس 16 من نفس الشهر، وسط ترتيبات وإجراءات مشددة لمنع الغش وذلك بمتابعة مستمرة من وزارة التربية الوطنية الجزائرية، هذا وتزايد البحث مؤخراً عن موعد إعلان نتائج الباك الجزائرية 2022، والرابط الإلكتروني الرسمي لاستخراج النتيجة وقت إعلانها، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، مع متابعة مستمرة لأخر التطورات من خلال المصادر الرسمية، لذا نعرض عليكم خلال السطور التالية متابعينا الكرام الرابط الرسمي للتعرف النتائج، وكذالك تفاصيل موعد إعلان النتيجة رسمياً فتابعونا.

وفي متابعة لأخر أخبار نتائج شهادة الثانوية العامة في الجزائر 2022.

فقد أكدت مصادر بوزارة التربية الوطنية على أن موعد إعلان النتائج سيكون يوم الخميس الموافق 14 جويلية 2022.

في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

على أن يتم استخراج النتيجة للمترشحين المتمدرسين والأحرار من خلال رابط bac.onec.gov.dz.

كما أتاحت خدمة مجانية عبر رسائل نصية على الرمز #567*.

أما المترشحين المتمدرسين يتم الاستعلام عن نتائجهم من خلال فضاء أولياء التلاميذ، وعبر إشهار قوائم الناجحين في نفس توقيت إعلان النتائج من خلال مؤسساتهم التعليمية التابعين لها.

رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022

نتائج الباك الجزائرية 2022 إلكترونياً

يتم الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر إلكترونياً، من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وكذالك عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية الوطنية للطلاب بمختلف المراحل، للحصول على النتائج الأولية دون الحاجة للذهاب للمؤسسات التعليمية والتزاحم خلال التعرف على النتيجة، على أن تكون النتائج متاحة بالمؤسسات التعليمية في اليوم التالي لإعلان النتيجة، وتأتي أهمية هذه الشهادة في كونها هي المؤهلة للدخول للمرحلة الجامعية، فبعد إعلان نتائج الثانوية العامة ستبدأ مرحلة جديدة وهي التسجيلات الجامعية الجزائر، لتحديد الجامعة والكلية التي يرغب الحاصل على شهادة البكالوريا الالتحاق بها، لاستكمال مسيرته التعليمية ومن ثم الدخول لسوق العمل..

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022

يتساءل الكثيرين عن موعد إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة الجزائرية 2022، والتي طال انتظار إعلان نتائجها، حيث انتهي الطلاب من امتحانات دورة جويلية في السادس عشر من شهر جوان 2022، وبدأت عمليات التصحيح مباشرةً من خلال لجان التصحيح بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة الإعلان رسمياً عن موعد إعلان النتائج، ومن المتوقع أن يكون موعد إعلان النتائج في بداية النصف الثاني من شهر جويلية 2022، فقد تم تأجيل إعلانها إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر فضاء أولياء التلاميذ

الدخول على رابط tharwa.education.gov.dz“.

كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

الضغط على مربع أنا لست روبوت.

الضغط على تسجيل دخول.

النقر على كشف النقاط.

الدخول على قائمة الأبناء.

الضغط على علامة +.

تحديد الاستعلام عن نتائج الباك.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

هو جهة حكومية جزائرية تم أنشاؤه في عام 1989، ويختص بالعمل على تحسين ومتابعة سير العملية الامتحانية لمختلف المراحل، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية الجزائرية، ويتم من خلاله تصحيح ورصد الدرجات والإعلان عن النتائج، كما يقوم بتنظيم وتسجيل الامتحانات والمسابقات المهنية، ويضم الديوان عدد 9 فروع منتشرة بمختلف مناطق الجزائر.

ما زلنا معكم متابعينا الكرام نغطي أخر أخبار نتائج الباك الجزائر 2022.

حيث يقوم القائمين على عمليات التصحيح والرصد بالعمل على قدم وساق، بالرغم من إجازة عيد الأضحى للانتهاء من النتائج.

هذا وتعتبر نتائج شهادة الثانوية العامة الجزائرية من أهم الشهادات التي يتم البحث عنها، فهي التي يتحدد عليها مستقبل الطالب في استكمال مسيرته التعليمية الجامعية، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح وسنظل معكم نتابع أخر التطورات ونعلمكم بها أول بأول.