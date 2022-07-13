رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022 – 2023 وخطوات التقديم وماهى المستندات المطلوبة للقبول بالثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم المصرية عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي وذلك للطلاب الناجحين في المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023 حيث أوضحت الوزارة أن باب التقديم مفتوح لكل الطلاب الراغبين في التقديم للثانوية العامة والتجارية والفنية حيث سوف تبدأ عمليات التقديم كما هو الحال بالسنوات السابقة بداية من شهر يوليو 2022 وحتى منتصف أغسطس من نفس العام على أن ينتهي الموعد مع نهاية الاختبارات الخاصة بالدور الثاني للمرحلة الثانوية في مختلف المحافظات.

‎رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022 – 2023

من أجل التقديم إلكترونيًا إلى الصف الأول الثانوي أو إلى المدارس الثانوية العامة والفنية ، يجب أن يكون الطالب قد حصل على درجة الخاصة بتنسيق الثانوية الراغب في الدخول لها والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم ومن أجل التقديم يجب اتباع الخطوات التالية التي توضح خطوات التقديم للصف الأول الثانوي.

قم بتسجيل الدخول إلى ‎‎رابط التقديم للصف الأول الثانوي

قوم بكتابة بريدك الإلكتروني وكلمة مرورك التي حصلت عليها من المدرسة الإعدادية

قم بالدخول إلى حساب الطالب الشخصي على نظام التنسيق

اكتب اسمك ثم اضغط للدخول إلى نظام التنسيق

قم بالاطلاع على الحد الأدنى للقبول في المحافظات

أكتب رغباتك الخاصة بالدخول إلى الثانوية العامة

يجب على الطالب اختيار الثانوية الراغب بالدخول لها

قم بالضغط على أيقونة مراجعة الرغبات

قم بالضغط على حفظ الرغبات

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي

ومن الجدير بالإشارة إلى أن وزارة التعليم قد أوضحت عن كافة المستندات المطلوب إرفاقها مع استمارة الرغبات للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية على مستوى مختلف محافظات جمهورية مصر العربية حيث إنه إذا كنت ترغب في التقديم بشكل صحيح يجب عليك إتمام ملف تقديمك بالمستندات الآتية :-