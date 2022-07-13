روسيا: ضربات كييف على مبان قريبة من محطة زابوروجيه استفزاز غربى

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل ميزينتسيف -حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية الثلاثاء - أن القوات الاوكرانية هاجمت المبانى بمساعدة طائرات مسيرة بقذيفتين من عيار 120 ملم، سقطتا على مقربة من محطة "زابوروجيه" للطاقة النووية.
وقال ميزينتسيف إن هذا ليس أول استفزاز لئيم لنظام كييف فى منشآت إشعاعية خطرة، داعيًا المجتمع الدولى والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى للتأثير على السلطات الأوكرانية، وكذلك اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاستفزازات فى المنشآت التى يحتمل أن تكون خطرة.
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