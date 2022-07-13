نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. زيادة سعر البنزين في مصر اليوم قرار زيادة بنزين 80 و 92 و 95 والسولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيادة سعر البنزين في مصر اليوم قرار زيادة بنزين 80 و 92 و 95 والسولار ، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار في مصر 2022 . بداية من صباح اليوم زيادة بقيمة 50 قرش زيادة سعر البنزين في مصر 2022 بدء من اليوم 13يوليو .. ساعات تحدد لجنة الأسعار للمنتجات البترولية ، المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ آليات تطبيق زيادة سعر البنزين في مصر 2022 التلقائية للمنتجات البترولية .

وذلك على أساس ربع سنوي ، قرارها الجديد بشأن ارتفاع سعر البنزين والسولار في مصر للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 . والتي اكدت أن يكون هناك ارتفاع في سعر البنزين في مصر بكافة أنواعه ، مع زيادة في سعر السولار ، على غرار ارفاع أسعار النفط العالمية.

سعر البنزين في مصر اليوم 2022

بهدف تحديد سعر البنزين الجديد خلال الثلاثة اشهر القادمة خلال الاجتماع الحالي للجنة الأسعار . أن متوسط ​​أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة نيسان / يونيو 2022 ،.

والتي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة والمحددات لتكلفة توريد وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلي . بالإضافة إلى الرسوم والتكاليف الأخرى التي تعملي علي زيادة سعر البنزين في مصر 2022 .

جدول زيادة سعر البنزين في مصر اليوم

خلال الفترة المذكورة ، والتي شهدت التأثير المستمر لأسعار النفط العالمية مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية . حيث ارتفع سعر برميل النفط بشكل كبير ، متأثرًا بالأحداث ، وتحركت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف خلال الفترة الماضية.

مما ادي ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين بكافة أنواعه ، وجاء جدول زيادة سعر البنزين في مصر 2022 ، كالتالي:

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم السعر الجديد بنزين 80 من 7.50جنية للتر الواحد إلي … 8 جنيهات سعر بنزين 80 الجديدة بنزين 92 من 8.75 جنية للتر الواحد إلي … 9.25 جنية سعر بنزين 92 الجديدة اليوم في مصر بنزين 95 من 9.75 جنية للتر الواحد إلي … 75، 10 جنية سعر بنزين 95 الجديد في مصر لتر السولار من 6.75 جنيه إلي … 7.25 جنية سعر السولار الجديد في مصر اليوم

ارتفاع سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار البنزين في مصر 2022 وتجدر الإشارة إلى أن آخر زيادة في سعر البنزين في مصر كانت في 15 أبريل 2022 ، عندما تمت زيادة الجنيه المصري بمقدار 25 قرشًا للتر ، ويعقد اجتماع كل 3 أشهر لتحديد سعر البنزين ، إما يزيد أو ينقص.