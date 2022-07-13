نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1443 “حملة البكالوريوس دورة الضباط” حقيقة إم إشاعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج وزارة الدفاع للجامعيين 1443 ، ما زلنا نتابع معكم قراءنا الكرام أهم وأخر أخبار إعلان نتائج القبول المبدئي للترشح للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين. حيث تداولت بعض المصادر الإلكترونية والصفحات عبر الإنترنت أخبار تُفيد أنه تم الإعلان عن أسماء المرشحين للقبول بدورة الضباط الجامعيين بوزارة الدفاع السعودية، تابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

نتائج وزارة الدفاع للجامعيين 1443

نتائج قبول وزارة الدفاع 1443 ، وكانت الوزارة متمثلة في اللجنة المركزية لقبول الطلاب بالكليات العسكرية بالإضافة إلى لجنة قبول الجامعيين قد أعلنت سابقاً عن فتح باب القبول والتسجيل للجامعيين حملة شهادة البكالوريوس للالتحاق بدورة الضباط، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بتقديم طلب الالتحاق. وكان على رأس تلك الشروط ما يلي: ويُمكنكم الإطلاع على باقي الشروط من خلال الإعلان السابق عن فتح القبول والتسجيل بوزارة الدفاع للجامعيين.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه). أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

واحتلت نتائج وزارة الدفاع للجامعيين 1443 التريند المحلي في المملكة لعربية السعودية. وبعد ساعات قليلة من نشر الخبر تبين أن هناك أكثر من خمسة ألآف عملية بحث بخصوص أسماء المرشحين للقبول بوزارة الدفاع للجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية دورة الضباط الجامعيين.

أسماء المقبولين مبدئياً وزارة الدفاع 1443

ونقلاً عن موقع أي وظيفة المعروف لدى الجميع ، فقد نشر الموقع خبر الإعلان عن نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1443 ، وبعد التدقيق والبحث وجدنا أنه الموقع الوحيد الذي قام بنشر هذا الخبر. في حين لم تعلن وزارة الدفاع السعودية عبر حسابها الرسمي الموثق عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أي أخبار فيما يخص ذات الشأن.

كما لم يتم نشر الخبر عبر المواقع الرسمية في المملكة العربية السعودية مما أثار الشك لدينا أن يكون الخبر ليس له شيئ من الصحة، ولكن لقد قمنا بالسعي على تقديم هذه المقالة من أجل توضيح كافة التفاصيل عن ذلك.

نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1443

بعد نشر العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت خبر إعلان نتائج وزارة الدفاع للجامعيين 1443 ، والكشف عن أسماء نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين حملة شهادة البكالوريوس، سنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل خلال الوقت القادم وسنوافيكم بالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة. كما سنوفر الرابط المخصص من أجل الإطلاع على النتائج.