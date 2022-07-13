نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تعلن أسعار البنزين لشهر يوليو 2022 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة ارامكو السعودية بالإعلان عن أسعار البنزين لشهر يوليو 2022، وشركة ارامكو تعلن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي عن الأسعار الجديدة بعد مراجعة الأسعار العالمية للبنزين، ولم تتأثر أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية بأسعار النفط العالمية وبقيت ثابته بدون أي زيادة جديدة، ويعتبر البنزين وجميع مشتقات البترول شريان الحياة لجميع الصناعات وعمليات النقل سواء نقل الركاب أو نقل البضائع، وارتفاع النفط يؤدي إلى ارتفاع في كثير من المنتجات الأخرى، كما يؤثر على السلع الغذائية التي يتم نقلها من الخارج أو من الداخل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر البنزين لشهر يوليو 2022 بالسعودية.

أسعار البنزين لشهر يوليو 2022 بالسعودية

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر البنزين لشهر يوليو 2022 من شركة ارامكو بالمملكة العربية السعودية وهو كما يلي:-

سعر بنزين 91 لشهر يوليو 2022 يبلغ 2.18 ريال سعودي.

سعر البنزين 95 شهر يوليو 2022 يبلغ 2.33 ريال سعودي.

ثمن الديزل لشهر يوليو 2022 يبلغ 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال شهر يوليو 2022 يبلغ 0.90 ريال.

سعر الكيروسين شهر يوليو 2022 يبلغ 0.81 ريال سعودي.

وقامت شركة أرامكو السعودية بوضع استراتيجية لكي تعزز وجودها في المملكة العربية السعودية، وكان هدفها من ذلك هو تعزيز هدفها الذي تنشده لكي تصبح أكبر شركات بيع وقود التجزئة في العالم، ولتحقيق هذا الهدف عملت الشركة على تجديد خط خدمات السيارات ومنتجات التشحيم النهائية، كما جعلت هذه الخطوط تحمل علامتها التجارية للمستهلك، وذلك في خلال قيام الشركة بتنويع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وفي سنة 2019 قامت الشركة بتنمية قطاع المحطات التابعة لها لكي تصل إلى عملاء البيع بالتجزئة، وقامت بالدخول في مشروع مشترك مع شركة توتال يقوم على تشغيل محطات الوقود بالمملكة العربية السعودية، كما قامت الشركتان بإبرام اتفاقية لكي يستحوذوا على 270 محطة خدمة تحمل العلامة التجارية (سهل)، وتنوي الشركتان على تغيير العلامة التجارية وتوسيع شبكة محطات الخدمة في المستقبل.

وتوفر شركة ارامكو السعودية لعملائها مجموعة من المنتجات البترولية بالتجزئة مثل البنزين والكيروسين وانتهاء بغاز البيع، وهذه المنتجات البترولية تعمل على ازدهار الوطن اقتصاديًا.