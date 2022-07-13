نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعديلات الجديدة .. خطوات التسجيل و إضافة التابعين في حساب المواطن للاستفادة من الدعم وشروط الاهلية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إضافة التابعين في حساب المواطن يعتبر ذلك الأمر واحد من ضمن الأمور التي يبحث عنها على شبكة الإنترنت الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من البرنامج وذلك من أجل زيادة الراتب الشهري الذي يحصل عليه المستفيد من البرنامج حيث يعتمد قيمة المبلغ الشهري علي قيمة الدخل وعدد أفراد الأسرة.

إضافة التابعين في حساب المواطن

حساب المواطن هو أحد البرامج الاجتماعية الخاصة بالحكومة في المملكة العربية السعودية ويعتبر من أهم برامج الدعم المادي حيث يستفيد من هذا البرنامج العديد من الأسر السعودية وقد تم تخصيصه بهدف القضاء على الفقر في المملكة وتحسين مستوى الدخل للفرد، وأنشئ هذا البرنامج في عام 2017 ومنذ أن انطلق حتى الآن قدم نحو 40 دفعة مالية لجميع المستفيدين.

شروط حساب المواطن 1444

قام البرنامج بوضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم عملية الحصول على البرنامج وتتلخص الشروط في النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على البرنامج مواطن سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمره عن 35 سنة عند التقديم على البرنامج.

يشترط أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 35 سنة.

عدم وجود سجل تجاري أو سجل ضريبي باسم المستفيد.

يجب أن يكون المستفيد مقيم بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية.

إذا كان المتقدم غير متزوج يجب أن يكون عمره لا يقل عن 19 سنة.

يمنح برنامج حساب المواطن للفتيات في سن لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 24 سنة.

طريقة إضافة التابعين في حساب المواطن

حتى تتمكن من إضافة الزوجة والأبناء في برنامج حساب المواطن يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلى موقع حساب المواطن على شبكة الإنترنت.

إدخال اسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

الضغط على زر الدخول.

من القائمة تقوم باختيار قائمة التابعين.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر إضافة تابع.

تكتب اسم التابع ثم تقوم بتحديد صلة القرابة بينك وبينه.

بعد ذلك تكتب البيانات الشخصية الخاصة بالتابع.

النقر على زر الإضافة.

التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة

صرح حساب المواطن السعودي عن بدء تلقى طلبات التسجيل في البرنامج وذلك بعد أوامر ملكية تقضى بتخصيص مبلغ 10 مليار ريال سعودي لكل مستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومرابى الماشية ويتم التسجيل في حساب المواطن وفقا للشروط الآتية والتي توضح لنا خطوات التسجيل في البرنامج وموعد قبول الطلبات الخاص بالبرنامج والتي تم الإعلان البدء في تلقى طلبات التسجيل من جديد بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتي قضت بتوفير الدعم المالي اللازم من أجل الوقف بجانب المواطن السعودي في ظل الوضع الاقتصادي عالميا والعمل على دعم المواطن بشكل فعلى وإيصال الدعم إلى كل مستحق من خلال برامج وزارة الموارد البشرية ومعاشات الضمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات الأخرى .