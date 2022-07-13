حساب المواطن 1444 حطوات تقديم طلب الاعتراض على الدفعة الخاص بك وفقا للشروط الجديدة فى البرنامج

تقديم اعتراض حساب المواطن علي الأهلية تعتبر واحدة من الخدمات الهامة التي يقدمها برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية لجميع المستفيدين وذلك لأن يستطيعون بالشكاوي وتقديم الأعتراض في حالة أن البرنامج قد قام برفضهم في الأهلية الخاصة بإحدى الدفعات وذلك من أجل ضمان الحقوق للجميع.

اعتراض حساب المواطن علي الأهلية

برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الاجتماعية الخاصة بالحكومة في المملكة العربية السعودية ويعمل هذا البرنامج على تقديم المساعدات المالية لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويحتوي البرنامج علي خدمة تقديم الاعتراض في حالة الرفض في إحدى الدفعات ويتم السماح بتقديم الاعتراض بداية من اليوم الذي يتم الإعلان فيه على نتائج الدفعة وحتى مرور ثلاث أشهر من تاريخ صرف هذه الدفعة.

شروط حساب المواطن 1444

وضع البرنامج عدة شروط يجب أن تتوافر وذلك لأن يتم تحسين عملية الحصول عليه، وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم دائماً ومستمر في الإقامة في المملكة العربية السعودية.

أن لا يكون حاصل على أي من المساعدات المالية من الحكومة السعودية.

الراتب الشهري لا يتخطى ثلاث آلاف ريال.

يجب أن يكون في عمر لا يقل عن 35 سنة عند التقديم.

ينغي أن يكون المتقدم غير لديه سجل تجاري أو سجل ضريبي.

يتم منح البرنامج للشباب في المملكة بشرط أن لا يقل عن عمر 18 سنة.

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن علي الأهلية

حتى تتمكن من تقديم طلب الاعتراض يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الانتقال إلى موقع حساب المواطن على الشبكة العنكبوتية.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق اسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار قائمة الخدمات.

اختيار من القائمة نتائج الدفعات.

بعد ذلك تقوم باختيار الدفعة التي تم رفضك فيها.

النقر على زر تقديم الاعتراض.

يتم فتح لك صفحة تبدأ في كتابة أسباب الاعتراض.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بك.

أرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

الضغط على زر الاعتراض.

ماذا يحدث بعد قبول الاعتراض في حساب المواطن

في حالة قبول الطلب الخاص بك سوف حساب المواطن السعودي الخاص بالاعتراض على الدفعة فلن يكون هناك فقدان لأي من المستحقات التي قد حصلت عليها خلال الأشهر السابقة للطلب ولكن سوف يتم احتساب قيمة الدعم المقررة لك للشهور السابقة بأثر رجعي من تاريخ صدور نتيجة الاعتراض حتى اليوم السابق للاعتراض عليه بحد أقصى 5 أشهر فقط.