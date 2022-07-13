نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عن طريق منصة أبشر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الخدمات الهامة خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين عبر منصة أبشر الإلكترونية، وخل هناك غرامة تفرض في حالة التأخر عن موعد التجديد، والتي قامت الأحوال المدنية بشرحها على حساب توتير الخاص بها، ليتعرف كل مواطن على متطلبات عملية التجديد، أو إصدار بدل تالف أو فاقد، لمن هو متواجد بالداخل أو الخارج حتى يكون الجميع على علم بالإجراءات الإلكترونية التي يمكن تنفيذها، لسهولة الاستفادة من الخدمة.

أهمية تجديد الهوية الوطنية

تعود أهمية تجديد الهوية الوطنية أو غيرها من الوثائق لتوضيح أي تغييرات جرت على حالة صاحبها، مثل تغيير العنوان الوطني، أو حدوث تغيير في الملامح نتيجة تقدم العمر، أو تغيير في المهنة وطبيعة العمل، ومكان العيش، أو تغيير في المسمى الوظيفي والمرتبة وغيرها من الأمور التي تستوجب تحديث البيانات، ولذا تحرص الجهات المسئولة على تحديد مدة صلاحية للبطاقات.

شروط تجديد الهوية الوطنية وغرامة التأخير

لكل خدمة إلكترونية أو تنفذ بطرق عادية يجب الالتزام بما أقر من شروط، وفي هذه الهدمة هناك شروط تجديد الهوية الوطنية للمواطن، كما يوجد شروط لتجديد الإقامة للمقيم سنذكرها في القريب، وحول شورط تجديد بطاقة الهوية فهي:

يجب تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل موعد انتهاء الصلاحية بمدة 180 يوم أو أقل.

يجب أن يكون عمر المستفيد من خدمة التجديد لا يقل عن 21 عام

التحقق من عدم وجود مخالفات مسجلة علية.

استكمال البيانات وتعبئة ما هو مطلوب لتنفيذ عملية التجديد.

في حالة طلب وثائق يجب تقديمها

في حالة التأخر عن تجديد الهوية الوطنية في موعدها وخلال فترة 180 يوم قبل انتهاء الصلاحية، قد تفرض غرامة قدرها 100 ريال أو على حسب لائحة النظام التي يتم العمل بها.

خطوات تجديد الهوية الوطنية 1443

قامت مصلحة الأحوال المدنية بنشر خطوات تجديد الهوية الوطنية للمواطنين والمواطنات السعوديين كما يلي:

الدخول على منصة أبشر حيث أنها الموقع الرسمي التابع لوزارة الداخلية لتوفير الخدمة الإلكترونية.

سجل بيلت لدخول على حسابك من الاسم وكلمة المرور والتحقق.

يتم اختيار قائمة خدماتي .

تظهر قائمة جديدة بخا جميع الخدمات التي يمكن للمستخدم الاستفادة منها

اختيار الخدمة المطلوبة وهنا تكون التي تخص الأحوال المدنية.

تقديم طلب تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

استكمال أي بيانات يتم طلبها والموافقة على ما تنص عليه الخدمة من شروط ثم إرسال الطلب.

توفر منصة أبشر إمكانية طلب استلام الوثائق من خلال البريد وتلك الخدمة لها إجراءات على تنفيذها منفردة.