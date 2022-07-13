رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن 1443 بعد إعادة فتح التسجيل بالبرنامج

يهتم الكثير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن التعرف على الحاسبة التقديرية لحساب المواطن 1443 بغرض التعرف على المبلغ المحدد لهم ليحصلوا عليه كل شهر، والجدير بالذكر أنه يتم الاستعلام عن مبلغ دعم برنامج حَساب الموُاطن في حالات تعديل أو تحديث البيانات بشكل أكثر لمعرفة كل تطورات زيادة المبالغ المالية وغير ذلك.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن 1443

إن المملكة العربية السعودية توفر الكثير من الدعم للمواطنين في المملكة، وذلك بغرض مساعدة المحتاجين على مسايرة المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار العالمي، ويعتبر برنامج حساب المواطن من أهم برامج الإعانة.

لذلك نتحدث عن كيفية التسجيل في حساب المواطن وهي كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط برنامج حساب المواطن وتقوم بإنشاء حساب خاص بك.

ثم تقوم بتعبئة كل البيانات المطلوبة منك وهي الاسم وكلمة المرور ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

وبعد ذلك سوف تصل لك رسالة على رقم الهاتف الخاص بك تحتوي على كلمة المرور.

كما تقوم بكتابة كلمة المرور المطلوبة منك للدخول إلى الموقع.

كذلك تقوم بتعبئة باقي البيانات المطلوبة ويتم الدخول إلى الموقع على الفور.

أيضًا تقوم بكتابة كل المعلومات حول العقارات وعنوان المنزل والبيانات الخاصة بالتابعين لك وتفاصيل حسابك بالبنك.

إلى جانب الإقرار بأن جميع البيانات صحيحة.

ثم يتم رفع كل البيانات المطلوبة منك.

طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن 1443

في البداية تقوم بالدخول على رابط الحاسبة التقديرية لحساب المواطن 1443.

بعد ذلك سوف يظهر لك تقوم باختيار السؤال الذي يناسب حالتك.

ثم تظهر لك أسئلة حول هل أنت فرد مستقل أم رب أسرة ومسجل أم لا.

أما في حالة إنك كنت مسجل بالبرنامج وكنت رب أسرة فسوف يظهر لك كل البيانات الخاصة بك وعدد التابعين لك والدخل.

كذلك لابد من أن تقوم بالتأكد من نتائج حالة الأهلية.

وبعد ذلك تقوم بالضغط على احسب.

وإلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن الحاسبة التقديرية لحساب المواطن 1443، وذكرنا لكم طريقة استخدام الآلة الحَاسبة، وطريقة التسجيل في البرنامج مع توفير رابط التسجيل المباشر.