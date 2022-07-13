العالم اليوم - مطالبة باريس وروما باتخاذ قرارات صعبة لمواجهة أزمة الغاز

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 يوليو 2022 06:21 صباحاً - دعا كلّ من رئيس اتحاد أرباب الأعمال الإيطاليين "كونفيندوستريا"، ورئيس حركة أرباب الأعمال الفرنسيين "ميديف" الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى "إعلان إجراءات غير شعبية" لتهيئة الرأي العام لاحتمال انقطاع الغاز الروسي وارتفاع الأسعار الناجم عنه.

وقال رئيس "ميديف" جوفروا رو دو بيزيو خلال مؤتمر صحافي في باريس مع نظيره الإيطالي في إطار المؤتمر الاقتصادي الفرنسي الايطالي الرابع "من الواضح أن لن يكون لدينا غاز روسي بحلول نهاية العام، إمّا بإرادتنا أو بإرادة الروس".

وتابع "سيتعيّن علينا زيادة" أسعار الطاقة للمستهلكين، داعيًا الحكومة الفرنسية إلى "إعلان إجراءات غير شعبية" في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى ضرورة أن "يقول (ماكرون) الحقيقة" للفرنسيين و"أن يختار المُنتِج قبل المستهلك".

أمّا نظيره الإيطالي رئيس "كونفيندوستريا" كارلو بونومي، فحثّ أيضًا القادة السياسيين على "اتخاذ خيارات صعبة" بهدف "ايجاد حلول ملموسة للمشاكل التي يجب أن نواجهها".

وقال "يمكننا تصوّر قطع كامل" لإمدادات الغاز الروسي، لذلك "يجب أن نردّ بسرعة"، معترفًا بأن "الردود ليست سهلة لأن المشاكل ليست سهلة".

وأشار بونومي إلى أن أحد الحلول الممكنة يكمن في "تحقيق جهود إضافية في العالم الصناعي" وتطلع الاتحاد الأوروبي "نحو البحر الأبيض المتوسط" للحصول على إمدادات الغاز، رغم "المنافسة من تركيا" في المنطقة و"حضور الصين". وتابع "سيلعب النووي أيضًا دورًا أساسيًا".