تفاصيل زلزال قوى ضرب منطقة جزيرة تابعة لـ تشيلى

جدة - نرمين السيد - وأصدر المركز الأوروبى والمتوسطى لرصد الزلازل بيانا قال فيه إن بؤرة الزلزال الذى ضرب منطقة جزيرة الفصح بلغ عمقها 33 كيلومترًا.

ومن جهته، قال مكتب الطوارئ الوطنى فى تشيلى، إن قوة الزلزال بلغت 6.3 على مقياس ريختر، مشيرًا إلى وقوعه على بعد 699 كيلومترًا إلى الشمال الشرقى من جزيرة الفصح.

واعتبر مكتب الطوارئ أن الزلزال "لم يؤد إلى الظروف الضرورية لظهور موجات التسونامى" بالقرب من سواحل تشيلى.