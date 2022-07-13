تأشيرة دخول الأردن للسوريين وشروط دخول المملكة الهاشمية

يبحث العديد حول تأشيرة دخول الأردن للسوريين، الكثير من السوريين يتساءلون عن كيفية الحصول على طلب تأشيرة الدخول التي تمكنهم من دخول الأراضي الأردنية، الجدير بالذكر أن هذا الأمر لا يهم السوريين فقط، بل أنه محور اهتمام أصحاب الأرض أيضًا، وحتى يمكن لأي شخص سوري الحصول على تأشيرات دخول، عليه أن يقوم بعدة خطوات وإجراءات، هذه الإجراءات سوف تسفر في نهاية المطاف للحصول على تأشيرة دخول.

تأشيرة دخول الأردن للسوريين

قامت السلطات الأردنية السماح فرض تأشيرة دخول على جميع السوريون اللاجئين الذين يرغبون في دخول الأردن، أو الخروج منها.

حيث فرضت تأشيرة لدخول الاردن للسورين، او على هؤلاء السوريين في الأردن الذين يقيمون بالأراضي الأردنية ويودون مغادرتها، مع إمكانية العودة من جديد.

ولكن نجد أن السلطات الأردنية خرجت عن صمتها وقررت أنه لا حاجة لوجود فيزا أو تأشيرة من أجل تخطي معابر الحدودي مع الأردن من دون موافقات او طلب تأشيرة دخول من الداخلية، ولكن الأمر أبسط من هذا تمامًا.

حيث أن كل ما في الامر هو أن السلطات الأردنية تريد أن تتأكد من صحة أوراق رعايا سوريا الراغبين في دخول الأردن بدون تأشيرة مسبقة، وذلك من خلال أنها تقوم بالتدقيق بشكل شامل على وثائق هؤلاء الأشخاص الراغبين في الدخول للمملكة وتمنحهم فوراً التأشيرة.

حيث على هؤلاء السوريين الذين يسمح لهم بدخول الأردن من دون موافقات عليهم أن يقدموا للحكومة الأردنية الأوراق التي يتم بها تبرر غايتهم من دخول دولة الأردن، حيث أن السلطات الأردنية تقوم بالنظر لهذه الغايات وتفحصها بشكل جيد فتمنحهم تأشيرة الاردن.

ولا تنظر الحكومة الأردنية على أية أوراق، سوى جواز السفر السوري الذي تم استخراجه من قبل حكومة سوريا، فهو يعتبر المستند الوحيد الذي تعترف به الحكومة الأردنية فى عملية الحصول على تأشيرة لدخول، وذلك لكونه معتمد من قبل السلطات السورية.

فلا حاجة لأي وثيقة أخرى تم إصدارها من أية جهة سورية يقدمها هؤلاء السوريين إلى الأردن. فلأمر كله متعلق بجواز السفر السوري فقط ليسهل لهم الحصول على تأشيرة الدخول لمرة واحدة.

شروط دخول السوريين الأراضي الأردنية

هناك عدة شروط يجب أن يتعرف عليها جميع السوريين الذين يرغبون في الدخول للملكة الهاشمية الأردنية. وعدم توفر أي من هذه الشروط. يجعل هناك حائل بينك وبين الدخول للأردن وهي كالآتي:

يسمح بالدخول للأراضي الاردنية لمن تزوجت رجل أردني. أو لمن تزوج امرأة أردنية، ولكن هنا لابد من أن يتوفر قيد عائلي أو أي وثيقة يتوفر بها ذلك.

أيضًا يصرح بدخول الأردن من دون موافقات للمواطنين لمن يملكون الإقامة في المملكة الأردنية.

كما ان أصحاب التأشيرات الأردنية يمكنهم الدخول. وكذلك أصحاب الاستثمارات بمبالغ تتعدى الـ 50 ألف دينار أردني.

من يتوجهون لأحد المطارات الأردنية ولديهم فيزا او تأشيرة تسمح بدخول مملكة الهاشمية. حيث يكون لديهم موعد طائرة محدد. فلا يمكن دخولهم أحد مطار من مطارت الأردن الدولي إلا قبل موعد إقلاع الطائرة بـ 24 ساعة فقط.

في نهاية المقال نكون قد جمعنا لكم جميع المعلومات التي تخص تأشيرة دخول الأردن للسوريين. كما أننا تمكنا، وبفضل الله أن نقدم لكم الشروط التي تمكنكم من الحصول على تأشيرة دخول.