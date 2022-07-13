نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق سناب تيوب Snaptube أفضل تطبيق لتحميل الفيديوهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق سناب تيوب Snaptube ، من التطبيقات المستخدمة في تنزيل مقاطع الفيديو والصوت للاندرويد وللكمبيوتر، بأكثر من امتداد وتستطيع تنزيل الكثير من الفيديوهات وذلك عبر المنصات اليوتيوب، والفيس بوك، والتيليجرام، وساوند كلاود وتويتر مع واجهة بسيطة وسهلة في التعامل ويمكنك التنزيل عبر الروابط المختلفة للمواقع وأكثر من جودة تستطيع تنزيلها.

كيفية تشغيل تطبيق سناب تيوب Snaptube؟

من خلال استخدام هذا التطبيق، يتم السماح لك بمشاهدة الفيديوهات عبر المنصات التي ذكرناها بالأعلى من خلال عدة أجهزة مثل الهاتف الذكي والجهاز اللوحي والكمبيوتر مع الكثير من الجودات المختلفة عليك بأخذ رابط الفيديو إذا كان من موقع، أو يمكنك تسجيل الدخول لكل منصات التواصل الاجتماعي وتفتح صفحة الفيديو المراد تحميله وتقوم بتشغيل الفيديو وتظهر أيقونة التحميل.

مميزات استخدام سناب تيوب

مجاني بالكامل مع تنزيل مقاطع الفيديو بكل الامتدادات المختلفة والجودات التي تريدها مع إمكانية تشغيله على كل منصات التواصل الاجتماعي. يمكنك تشغيله على الكمبيوتر عبر محاكي الأندرويد ستجد كيفية تشغيله في الأسفل عبر الكمبيوتر. المدهش في التطبيق انك تستطيع تنزيل الفيديوهات ملفات صوتية ذات امتداد mp3 وهذا جيد للذين يحبون الصوتيات أثناء المشي أو الجري وأثناء العمل كما أن ملفات الصوت لا تستخدم مساحة كبيرة في التخزين عكس الفيديوهات. ميزة إيقاف التنزيل مؤقتاً أو إلغائه أو استئناف التنزيل مرة أخرى. ميزة تنزيل الكثير من التحميلات في وقت واحد تصل ل 10 مرات تنزيل. هذا التطبيق مدهش في جلب الأخبار الترفيهية لذلك يمكنك على اطلاع دائم للكثير من الأخبار من عدة مواقع في تطبيق واحد. يمكنك البحث عبر اسم الفيديو وستجده لأنه يقوم بجلب الكثير من نفس محتوى الفيديو ولكن من عدة مصادر مختلفة. والميزة المفضلة للبعض أنه يمكنك استخدام الوضع المظلم أثناء استعمالك لهذا التطبيق إذا كنت تحب الإضاءة الخافتة للحفاظ على عينيك.

تحميل تطبيق سناب تيوب للاندرويد

لا يمكنك تنزيل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي google play ولكن يمكنك تنزيله عبر هذه الأنظمة المختلفة وهي الاندرويد ونظام الايفون ونظام الويندوز فون 10 عبر تنزيله كصيغة البرنامج الرئيسية وهي apk من الموقع الرسمي أو عبر تنزيله عبر برامج التنزيل المختلفة.

ادخل لمحرك البحث الخاص بك مثل جوجل كروم، فايرفوكس، سفاري، أوبرا.

ابحث عن اسم التطبيق (سناب تيوب) في مربع البحث.

ابحث عن اسم التطبيق (سناب تيوب) في مربع البحث. ستجد الموقع الرسمي للتطبيق أول نتيجة بحث اضغط عليها.

ابحث عن أيقونة التنزيل أو كلمة download.

هذا التطبيق آمن حتى الآن ولم يوجد دليل يثبت أنه من البرامج الضارة وعليك بقرائة التوصيات والارشادات المختلفة لهذا التطبيق قبل البدء في تحميل سناب تيوب الأصفر.

تثبيت سناب تيوب على الكمبيوتر

تستطيع عزيزي وعزيزتي، تشغيل سناب تيوب 2022 عبر أجهزة الكمبيوتر المختلفة سواء حاسوب أو لاب توب ولكن باستخدام محاكيات الأندرويد على الكمبيوتر وإليك العديد من الطرق المختلفة لتشغيله:

تثبيت سناب تيوب عبر محاكي BlueStacks

عليك أولاً تحميل بلوستاك على جهازك وستجد نظامين (ويندوز / ماك) اختار نظامك.

اضغط على تنزيل المحاكي وقم بتثبيته وهو سهل التثبيت عليك اتباع الإرشادات وسينتهي التثبيت.

ستجد أيقونة المحاكي على الشاشة الرئيسية على سطح المكتب.

افتح المحاكي وقم بالبحث عن تطبيق سناب تيوب وثبته.

تثبيت سناب تيوب عبر محاكي Nox

قم بتحميل محاكي نوكس على جهازك الكمبيوتر وستجد نظامين أيضا (ويندوز / ماك) اختار نظامك.

اضغط على أيقونة التحميل واتبع التعليمات وانتظر التثبيت.

افتح المحاكي وقم بالبحث عن التطبيق وثبته وقم بتنزيل الكثير من الفيديوهات بجودات مختلفة.

بديل تطبيق سناب تيوب Snappea

يوجد بديل للتطبيق وهو موقع Snappea ولكن عبر الانترنت هو ويب سايت وليس تطبيق أو برنامج. تستطيع الدخول له عبر البحث عن الموقع الرسمي وهو موقع Snappea ابحث عنه في مربع البحث. ثم عليك بالحصول على رابط عنوان URL للفيديو المراد تحميله.

تضغط على فديو اليوتيوب المراد تحميله وتضغط مشاركة ثم نسخ الرابط. تذهب لموقع Snappea وتضع الرابط وتضغط على تحميل.

قم بتنزيل الفيديو بصيغة MP3 أو MP4.

خاتمة حول الأسئلة الشائعة للتطبيق

نوضح لكم عزيزي وعزيزتي جميع الأسئلة التي تدور في أذهانكم جميعاً للرد عليها في سطور قليلة وبدون كلام كثير لعدم تضييع أوقاتكم الغالية:

هل سناب تيوب تطبيق مدفوع؟

قطعاً، هو تطبيق مجاني 100%. ولكن يوجد إعلانات تستطيع التخلص منها عبر شراء النسخة المميزة.

هل تحتاج روت لهاتفك لتثبيت سناب تيوب؟

بالطبع لا، لا يوجد ضرورة لعمل روت لهاتفك لتثبيت Snaptube. كل ما عليك هو السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر خارجية عبر إعدادات الهاتف.

هل هناك عدد مقاطع الفيديو يتم السماح بتنزيلها؟

لا توجد عدد مقاطع الفيديو قم بتحميل الكثير من الفيديوهات في كل وقت وبدون عدد معين.

هل يمكنني دمج حساب اليوتيوب في التطبيق؟

نعم تستطيع فعل ذلك ليتم وصول اقتراحات اليوتيوب المختلفة على التطبيق.

لماذا لا يتم السماح لتطبيق سناب تيوب على متجر Google Play؟

لا تسمح جوجل حاليًا سماح التطبيقات التي تقوم بتنزيل مقاطع الفيديو من اليوتيوب على جوجل بلاي، ولكن هذا التطبيق ليس بضار وحاصل على العديد من الشهادات من وكالات الأمن