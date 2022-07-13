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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة، يسعى الكثير من المواطنين والمقيمين لمعرفة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم تسهيلات للمواطنين والمقيمين عن طريق الخدمات الإلكترونية دون الحاجه إلى التوجه إلى الأماكن المخصصة حرصاً من الدولة على توفير الوقت والجهد، وهنا يأتي دور منصة أبشر الالكترونيه والتي تعد من المنصات الكبرى التي أطلقتها المملكة لمساعدة المواطنين والمقيمين في تنفيذ معظم الخدمات وأيضاً تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، وسوف نتعرف اليوم على موقع ثقفني من خلال هذا المقال على طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة فقط عبر بوابة أبشر ومنصة مقيم.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

تسعى المملكة العربية السعودية على تقديم التسهيلات للمواطنين والمقيمين الذين يريدون الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، قامت بإنشاء منصة ابشر الإلكترونية لتقديم العديد من الخدمات ومنها خدمات الجوازات والمرور وغيرها، وذلك حتى يتثنى للمواطنين والمقيمين إنجاز خدماتهم دون التوجه إلى الهيئة المختصة، وكل ماعلينا فعله هو إتباع الخطوات التالية:-

يجب التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر. الآن نقوم باختيار أيقونة الاستعلام. وبعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة الجوازات. الآن علينا الضغط على خدمة الاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة. ومن ثما يجب علينا كتابة الرقم الخاص برخصة الإقامة، وبعدها نقوم بكتابة الرقم الخاص بهوية الكفيل. وبعد ذلك يجب أن نقوم بكتابة رقم تأشيرتك. الآن نقوم بالضغط على أيقونة عرض وننتظر حتى تظهر جميع البيانات الخاصة بنا.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة منصة مقيم

حرصاً من المملكة العربية السعودية على راحة المواطنين والمقيمين قامت بتقديم بوابة مقيم الإلكترونية للمساعدة على إنجاز العديد من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال منصة مقيم أيضاً وليست منصة أبشر فقط، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: