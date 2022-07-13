نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتكثيف الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتكثيف الشعر توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تكثيف الشعر وجعله طويلا وجذبا، حيث انه من الصعب أن تغير بنية الشعر وتقويها ولكن ليسامرا مستحيلا فهو متاح خاصة مع استخدام المواصفات الطبيعية بانتظام فهي أكثر أمانا على شعب وتحسن مظهره وتزيد من قوته فهي طرق آمنة دون تدخل أي مواد كيميائية يمكن أن تضر بالشعر فإن الوصفات الطبيعية المتوفرة في الصيدليات وغيرها من الأماكن كذلك سوف نعرض وصفات طبيعيه بالتفصيل في هذا المقال.

وصفات طبيعية لتكثيف الشعر

العديد من المواصفات الطبيعية التي تخصص الشعر وذات المظهر جذاب ومن أهم هذه الوصفات.

البيض لتكثيف الشعر

أن البيض يحتوي على نسب عالية من البروتينات فهو يعتبر مكون رئيسي في بنية الشعر لذلك فإنه يمنحه قوة ولمعان بشكل كبير ويمكن استخدامه عن طريق الخطوات التالية

قومي بإحضار بيضة أو بيضتين واخفقي جيدا.

ثم دعي الخليط على فروة الرأس والشعر يكون رطب.

ثم اتركي الخلطة لمدة 25 دقيقة على الشهر.

ثم قومي بغسل الشعر بالمياه الفاتورة وشامبو المناسب لنمو شعرك.

ويجب الإشارة إلى أنه يمكن إضافة ملعقة زيت زيتون مع خليط البيض، وذلك لتحسين فروة الرأس والتخلص من الشعر الجاف بطريقة سهلة وسريعة.

زيت الزيتون لتكثيف الشعر

زيت الزيتون يحتوي على نسب عالية من الأحماض بالإضافة إلى الاوميجا3 التي يحتاج إليها الشحن فهو يجعله أكثر قوة، يحافظ على صحته بالإضافة إلى أنه يحافظ على فروة الرأس والتخلص من القشرة التي تضر الشعر ويعمل على تكثيفه وتنعيمه وترطيب فروة الرأس ويمكن استخدام الطريقة التالية للحصول على شعر كثيف