نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم عبر بوابة الوظائف الحكومية obs.caoa.gov.eg.. الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواصل الآلاف من خريجي الجامعات المصرية، في الحث عن رابط التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم الفني لتعيين 30 ألف معلم ومعلمة في جميع التخصصات لسد العجز في المعلمين بالمدارس على مستوى الجمهورية في العام الدراسي 2022/2021، حيث فعلت الوزارة الرابط الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية حتى يتمكن الخريجين من التقديم إلكترونيًا في وظائف مسابقة التربية والتعليم في مصر.

مسابقة التربية والتعليم 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة يوم السبت الماضي عن فتح باب التقديم لوظائف مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم ومعلم ويستمر التقديم في المسابقة عبر موقع الوزارة حتى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، وسيتم إعلان النتائج فور الإنتهاء من عمليات الفحص الإلكتروني لبيانات المتقدمين عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية وإعلان أسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم الجديدة لتعيين 30 ألف معلم بناءًا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في تعيين معلمين في كافة التخصصات من خريجي الجامعات المصرية لسد العجز في المعلمين وفي إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم.

موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2022

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات مسابقة التربية والتعليم، للمتقدمين عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية للتوظيف، فور إنتهاء أعمال التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي في السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري، حيث سيتم الموعد النهائي لبدء الاختبارات في مسابقة وزارة التربية والتعليم، التي تستهدف سد العجز في المعلمين في المدارس علي مستوي الجمهورية.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2022

حددت وزارة التربية والتعليم الفني، الشروط العامة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم في جميع التخصصات لسد العجز في المدارس مع بداية العام الدراسي المقبل وفقًا للخطة الخمسية التي تستهدف تعيين 150 ألف معلم علي مدار 5 سنوات وهي كالتالي:

يجب ألا يزيد سن المتقدم عن (35 عامًا في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

يجب أن يكون التقدير العام للخريجين لا يقل عن جيد.

وحددت الوزارة، المطلوبين بالنسبة لمعلمي رياض الأطفال: خريجي كليات التربية رياض أطفال أو الطفولة المبكرة أو أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض أطفال أو طفولة مبكرة.

وكما حددت المطلوبين للقبول في وظائف مسابقة التربية والتعليم،ب النسبة لمعلمي الصفوف الثلاثة الأولى: خريجي كليات التربية شعبة تعليم اساسي/ ابتدائى / معلم فصل أو أقسام تعليم أساسي/ تعليم ابتدائي / معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية في الجامعات المصرية.

المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2022

تقديم صورة ضوئية من المؤهل الدراسي وأي مؤهلات اضافية.

تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاص بالخارج.

تقديم صورة ضوئية من شهادة الميلاد.

تقديم 4 صورة ضوئية من شهادة الخدمة العسكرية (للذكور) وشهادة الخدمة العامة (للإناث)

تقديم صورة شخصية حديثة مدون عليها الاسم.

تقديم فيش جنائي حديث.

رابط التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

أولًا: الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2022.

ثالثًا: وعليك إدخال الرقم القومي الخاص بك.

رابعًا: ثم تحديد اسم المحافظة المقيم فيها.

خامسًا: وعليك إدخال كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

سادسًا: ثم النقر على كلمة حفظ البيانات.