نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الموقع الرسمي تحميل سناب شات Snapchat في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق سناب شات Snapchat، هو تطبيق تواصل اجتماعي يتم فيه بث مباشر ومشاركة الصور عبر التطبيق، وذلك عبر إلتقاط الصور وتصوير الفيديوهات مع إضافة الكثير من النصوص والرسومات واستخدام الفلاتر الموجودة في التطبيق، يحظى Snapchat بشعبية كبيرة هائلة في دول الوطن العربي وبالأخص في دول الخليج يحظى باهتمام كبير بين المستخدمين لذلك سنوضح لك كيفية تحميل Snapchat وتفاصيل عنه توضح كل الأمور المتعلقة به في سطور قليلة.

معلومات عن سناب شات Snapchat

نوع التطبيق: تواصل اجتماعي.

نظام التشغيل: آي أو إس، أندرويد.

المطور: هي شركة سناب وهي المطور الأم.

لغة البرمجة الخاصة به: جافا java.

لحظة إطلاق التطبيق: في عام 2011.

أعمار مستخدمين سناب شات؟

ليكن بعلمك عزيزي وعزيزتي أن التطبيق مخصص بشكل أساسي لفئة المراهقين والبالغين ولكن يتم استخدامه لكل الفئات من مختلف الأعمار وذلك وفق الكثير من الأبحاث التي تمت عبر الشركات وأوضحت الأبحاث أن مستخدمي سناب شات تحت عمر 34 سنة و سنوضح لكم بالنسب مستخدمي Snapchat:

أعمار المستخدمين لهذا التطبيق بين 18 و24 سنة تبلغ حوالي 45%. عمر المستخدمين لهذا التطبيق بين 25 و34 حوالي 26%. أعمار المستخدمين لهذا التطبيق بين 35 و44 حوالي 13%. عمر المستخدمين لهذا التطبيق بين 45 و54 حوالي 10%. أعمار المستخدمين لهذا التطبيق بين 55 و64 حوالي 6%.

ما هو شرح تطبيق سناب شات Snapchat

توجد كلمات ومصطلحات في هذا التطبيق الكثير لم يعرف معناها ولكن سنوضح لكم في سطور وجيزة:

Snapchatters:

مصطلح يطلق على جميع مستخدمين سناب شات.

Snap:

مصطلح أخذ لقطة سواء صورة أو فيديو يتم أخذها عبر التطبيق ومشاركتها عبر التطبيق.

Snapback:

مصطلح التعليق على اللقطة.

Story:

الكثير منا يعرف اسمها ومعرفة عملها وهي أخذ صورة أو نشر فيديو لمدة 24 ساعة وتختفي وتم مشاهدتها عبر الأصدقاء.

Scores:

وهي عدد اللقطات التي قام المستخدم بالتقاطها سواء مرسلة أو مستقبلة.

Chat:

الأسم واضح ولا يحتاج لتوضيح.

كيفية تحميل سناب شات Snapchat

قم بفتح متصفح البحث الخاص بك مثل جوجل كروم، فايرفوكس، سفاري، أوبرا.

الضغط على مربع البحث و كتابة الأسم باللغة العربية أو الانجليزية.

ستجد رابط الموقع الرسمي للتطبيق قم بفتحه.

وستجد نظام الاندرويد ونظام الايفون اختار نظامك وقم بتحميله.

قم بتثبيت التطبيق وفتح حساب جديد.

واكتشف الكثير من المغامرات عبر التطبيق.

خاتمة حول تطبيق سناب شات

الكثير من المستخدمين لا يكتشفون خطورة الكاميرات سواء في الهواتف أو الحاسوب الشخصي أو المحمول، ولكن وجب التنوية يجب عليكم الحذر من كل شئ لا يجب علينا استخدام هذا التطبيق استخدام خاطئ فالكثير من البرامج اكتشفنا أضرارها وخاصة التي تستخدم الكاميرا وتأخذ إذن صريح من استعمالها بعلمك ولكن الكل يرضخ للطلبات التي تقدم ولكن يجب الحذر من التطبيقات والبرامج التي لا يوجد مصدر رسمي لها أو مصدر موثوق منه.