طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال 1443 وكيفية التواصل

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال 1443 والتي تعتبر من أشهر المؤسسات الخيرية كانت قد تأسست عام 1996، حيث تسعى جمعية الوليد بن طلال إلى تقديم برامج وهي تكون خيرية وكذلك تساهم في مساعدة المواطنين وأيضا الأشخاص المقيمين في المملكة والدول العربية، في إطار رفع المستوى الاجتماعي، وتوفير سكن وسيارة للمحتاجين، طبقاً لشروط وقواعد معينة.

طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال 1443

يمكنك التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية باتباع الخطوات التالية:

يتم أولاً دخول رابط الموقع الرسمي لجمعية الوليد بن طلال الخيرية

انقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

ثم أضف التفاصيل التالية: حيث يطلب الاسم الرباعي ويتم كتابة رقم الهاتف المحمول وكذلك البريد الإلكتروني ورقم الهوية

أكد عنوان بريدك الألكتروني.

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

قم بتنشيط حساب Twitter الخاص بك.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

حيث سوف يصلك رابط تفعيل الحساب علي بريدك الإلكتروني.

شروط التسجيل في جمعية الوليد بن طلال الخيرية

جمعية الوليد بن طلال الإنسانية هي جمعية تأسست لدعم الفقراء والمحرومين في المملكة العربية السعودية. كان الدافع وراء إنشاء هذه المنظمة هو الرغبة في إنشاء نموذج جديد للعمل الخيري، نموذج يتحدى الوضع الراهن من خلال الاحتفال بالعظمة الحقيقية ومن أهم شروط هذه المؤسسة:

وضعت جمعية الوليد بن طلال الإنسانية الشروط التالية لعضوية الجمعية: ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري للمُعيل 3000 ريال سعودي.

لا توجد عقارات سكنية.

يمكنك التقدم لبرنامج إسكان لمرة واحدة.

لا يخضع المستفيد لشروط وزارة الإسكان وشروط الإقراض في البنوك.

حظر تأجير أو بيع المباني السكنية.

يخضع المستفيد لإشراف إحدى الجمعيات على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية خلال مراحل بناء المساكن

وتتبع الالتزامات المشتركة للمقيمين فيما يتعلق بالمرافق المتعلقة بالكهرباء والمياه وغيرها.

يخضع المستفيدون لشروط وراثة المباني السكنية في حالة وفاة معيل الأسرة.

طرق التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى جمعية الوليد بن طلال، يمكنك إرسال بريد إلكتروني أو يتم الاتصال هاتفياً عن طريق