نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك مصر اون لاين BM Online طريقة الاستخدام والتفعيل بالصور والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك مصر اون لاين أو BM Online هو تطبيق جديد من بنك مصر تم توفيره مؤخرًا وذلك بغرض التسهيل على عملاء بنك مصر والقيام بمعظم خدمات بنك مصر دون الحاجة الى الذهاب الى البنك والانتظار لوقت طويل. مع تطور الخدمات البنكية المختلفة التي تقدمها معظم البنوك المصرية وتحول الحياة في مصر إلى حياة رقمية كان من الضروري أن يوفر بنك كبير مثل بنك مصر خدمة اونلاين أو تطبيق يمكن استخدامه بسهولة سواء على هواتف الأندرويد أو الايفون.

في موضوعنا اليوم سوف نعمل على شرح تطبيق بنك مصر اون لاين BM Online بشكل تفصيلي وكافة الخدمات التي يمكنك الحصول عليها أو القيام بها من خلال هذا التطبيق المميز والمجاني. لهذا إذا كنت واحد من عملاء بنك مصر فتعرف معنا على طريقة الاستفادة من التطبيق وكيفية عمل حساب بنك مصر وتفعيله اون لاين أو من خلال الهاتف.

ما هو تطبيق بنك مصر اون لاين BM Online المقدم من بنك مصر؟

بنك مصر هو واحد من البنوك الرسمية الشهيرة في جمهورية مصر العربية ولدية قاعدة كبيرة من العملاء الذين يفضلون التعامل من خلاله ولهذا تم تطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بهذا بالبنك سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو إصدار تطبيق البنك للهواتف. يعمل التطبيق على توفير معظم الخدمات التي يوفرها البنك من خلال الهاتف، وبتلك الطريقة يتم تقليل الضغط والزحام على فروع بنك مصر المختلفة.

تم إصدار التطبيق وتوفيره على متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي للتحميل بشكل مجاني. كما يمكنك الحصول عليه لو كنت واحد من مستخدمي هواتف الايفون، وذلك من خلال متجر اب ستور. يتيح تطبيق BM Online لمستخدميه خدمات مميزة مثل دفع الفواتير من خلال التطبيق ورصيد الحساب في بنك مصر، تحويل الأموال، حجز موعد في البنك، معرفة أقرب فرع بنك مصر لك أو أقرب ماكينة ATM حولك.

كل تلك الخدمات من شأنها التسهيل على عملاء البنك المختلفين، وتقليل الزحام في الفروع المختلفة، وبالتالي توفير جودة أفضل للخدمة المقدمة من خلال البنك، والآن تعرف على كيفية تحميل تطبيق بنك مصر BM Online مجانًا للأندرويد والايفون بخطوات بسيطة وبالصور.

تحميل تطبيق بنك مصر اون لاين BM Online للأندرويد والايفون بالخطوات والصور:

تم توفير التطبيق من خلال متاجر التطبيقات الرسمية جوجل بلاي Goolgle play واب ستور بشكل مجاني، حتى يسهل على عملاء هذا البنك الحصول عليه، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على تطبيق بنك مصر اون لاين مجانًا.

خطوات تحميل تطبيق بنك مصر اونلاين للأندرويد مجانًا:

رابط تحميل تطبيق bm online للأندرويد

إذا كنت من مستخدمي الأندرويد قم بالضغط على رابط التحميل للانتقال إلى الصفحة الخاصة بالتطبيق في متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي. قم بعد ذلك بالضغط على تحميل أو install يمكنك الانتظار عدة ثوان حتى يتم تحميل التطبيق على هاتفك ثم اضغط على فتح للبدء في استخدام التطبيق.

خطوات تحميل تطبيق بنك مصر اونلاين للايفون مجانًا:

رابط تحميل تطبيق bm online للايفون

استخدم رابط تحميل التطبيق من متجر اب ستورمن خلال الضغط عليه للحصول على التطبيق قم باختيار تحميل أو download انتظر المدة المطلوبة لاكتمال عملية التحميل قم بفتح التطبيق وإنشاء حساب خاص بك

كيفية تفعيل خدمة بنك مصر اون لاين باستخدام الهاتف؟

باستخدام أحد التطبيقات السابقة أو من خلال موقع بنك مصر الالكتروني يمكنك التسجيل في تطبيق البنك. وفي النقاط التالية إليك خطوات التسجيل في تطبيق بنك مصر اونلاين:

خطوات التسجيل في تطبيق BM Online:

طريقة التسجيل في تطبيق الموبايل البنكي

قم بفتح التطبيق على هاتفك للمرة الأولى أو جرب التسجيل من خلال موقع بنك مصر الالكتروني اختر الضغط على سجل الآن بجوار مستخدم جديد عند التسجيل للمرة الأولى في التطبيق تستطيع التسجيل من خلال رقم البطاقة البنكية الخاصة بك أو من خلال رقم حسابك البنكي في حال التسجيل باستخدام رقم البطاقة البنكية قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك ثم قم بكتابة رقم بطاقتك البنكية بشكل سليم يتم بعد ذلك إدخال تاريخ الانتهاء الخاص ببطاقة بنك مصر المصرفية ثم الرقم السري الخاص بك ثم تقوم بالضغط على متابعة تحتاج بعد ذلك إلى اختيار وتحديد اسم مستخدم خاص بك ولكن هذا الاسم له شروط وهو أن يتكون من 20 حرف ولا تستخدم أي مسافات تنتقل بعد ذلك إلى استخدام كلمة المرور والتي يجب أن تتوفر بها عدة شروط أيضًا وهي ألا تتضمن تلك الكلمة اسم المستخدم ولا تحتوي على أي مسافات كما يجب أن تتضمن كلمة المرور في حساب بنك مصر حرف واحد كبير ورقم ورمز كما يجب أن تكون الكلمة بين 8 إلى 20 حرف. في حالة التسجيل من خلال رقم الحساب البنكي قم بكتابة الرقم القومي ورقم الحساب وسوف يتم ارسال رسالة بها رقم سري على حسابك قم بكتابة هذا الرقم في المكان المخصص ثم قم باختيار اسم المستخدم وكلمة المرور بنفس الطريقة السابقة بتلك الخطوات يمكنك التسجيل في بنك مصر اونلاين بنجاح وبعدها قم بالدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم تعيينها.

خدمات تطبيق بنك مصر اون لاين:

ننتقل الآن إلى الجزء الأهم في موضوعنا اليوم وهو الخدمات التي يمكنك الحصول عليها أو الاستفادة منها من خلال التطبيق أو من خلال خدمات بنك مصر الالكترونية. هناك فئتين يتم تقديم تلك الخدمة لهما وهما الأفراد والشركات وفي النقاط التالية سوف نعرض تفاصيل الخدمات المقدمة لكل منهما بشكل بسيط.

خدمات بنك مصر اون لاين أفراد:

يوفر بنك مصر خدمة الموبايل والانترنت البنكي للأفراد من خلال الموقع أو التطبيق الالكتروني وتلك الخدمة من خلالها يمكن للمواطنين الاستفادة من كافة العناصر التالية:

تستطيع من خلال تطبيق بنك مصر أو خدمة الموبايل البنكي فتح حساب جديد إضافي بخطوات بسيطة

يمكنك شراء شهادات الادخار والاسثتمار باستخدام تطبيق بنك مصر الإلكتروني

إمكانية الاطلاع على الكشوف الخاصة بحساباتك البنكية والبطاقات الائتمانية

في حال كان لديك أكثر من حساب في البنك فيمكنك التحويل فيما بينهم بسهولة

في حال أردت الحصول على دفتر شيكات خاص بك، فيمكنك القيام بذلك من خلال التطبيق

تستطيع ايقاف عملية صرف شيك

بالنسبة إلى الفواتير والشحن فتستطيع أيضًا الاستفادة من التطبيق في القيام بها

إذا كنت تحتاج إلى خدمة من خلال البنك، فيمكنك حجز دور قبل الوصول إلى هناك باستخدام التطبيق

بإمكانك تحويل الأموال إلى خارج مصر من حسابك من خلال خدمة الموبايل البنكي أو بنك مصر اون لاين

يوفر بنك مصر خدمات المعاملات الاسلامية عن طريق حساب كنانة ويمكنك فتح حساب كنانة أو شراء شهادات كنانة

تستطيع تحويل الأموال إلى المحافظ الالكترونية، أو الحسابات البنكية المختلفة أو البطاقات باستخدام هذا التطبيق.

خدمات بنك مصر اونلاين شركات:

في هذا التطبيق أيضًا يتم توفير عدد من خدمات بنك مصر للشركات والمؤسسات، ولكن للاشتراك في الخدمة للمرة الأولى يجب أن يتم التوجه إلى فرع البنك لإنشاء حساب جديد. وبعد الحصول على البيانات المطلوبة يمكنك الحصول على الحساب، ومن خلاله يمكن الحصول على الخدمات التالية:

إمكانية تحويل الأموال للحسابات المختلفة في نفس البنك

تستطيع من خلال حساب الشركة تحويل الأموال لبنك محلي أو الاستفادة من خدمة التحويل خارج مصر

إذا كان لديك مجموعة من الموظفين وترغب في تحويل المرتبات، فيمكنك استخدام التطبيق للقيام بذلك والتحويل من الحساب إلى البطاقات الائتمانية المختلفة

يمكن إضافة مجموعة من التعليمات المستدامة للعمل بها بشكل مستمر

هناك أيضًا فرصة للتحويل إلى المحافظ الإلكترونية المختلفة

يمكن فتح حساب أو حسابات جديدة من خلال التطبيق

يتم شراء شهادات الاستثمار أو الودائع باستخدام التطبيق

تستطيع التحكم في جميع البطاقات وإيقافها في وقت واحد

يمكن أيضًا إدارة الأرصدة المختلفة وطلب شهادة معتمدة خاصة بها

تستطيع عمل استعلام للتجار عن المعاملات

يمكن عرض كشوف خاصة بالحسابات أو ملخص للحسابات بالعملات المختلفة

تستطيع متابعة العمليات المختلفة والأرصدة وإدارتها من خلال تطبيق الانترنت المصري أو بنك مصر اون لاين

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل الخاصة بتلك الخدمات من خلال الموقع الالكتروني الذي يوفر مجموعة ملفات لشرح التفاصيل وهذا يشير إلى مدى الاهتمام بتقديم خدمات بنك مصر بشكل لائق إلى العملاء. لكن من الضروري الأخذ في الاعتبار أن المعاملات البنكية الالكترونية لها بعض المخاطر مثل تعرض البيانات أو الحسابات للسرقة ولهذا من الضروري الأخذ في الاعتبار القيام ببعض الاحتياطات من أجل الحفاظ على سرية الحسابات.

كيف تحافظ على بيانات حساب بنك مصر الالكتروني من السرقة؟

من الضروري الحفاظ على البيانات الخاصة بك بأمان وإليك مجموعة من النصائح للقيام بذلك بشكل سليم

لا تقوم بفتح حساباتك البنكية الالكترونية من خلال أجهزة الكمبيوتر المتوفرة في الأماكن العامة أو جهاز غير أمن وذلك حفاظًا على سرية البيانات الخاصة بالحساب.

عندما تستخدم الموقع الإلكتروني لبنك مصر تأكد من استخدام الموقع الرسمي، ففي بعض الأحيان قد تصلك رسائل بها روابط عبر البريد الالكتروني وهي رسائل مخادعة تحتوي على روابط غير حقيقية، يتم استخدامها لسرقة البيانات والحسابات الخاصة بعملاء بنك مصر.

يفضل الابتعاد عن الأجهزة المعرضة للفيروسات، أو استخدام البرامج المضادة للفيروسات للحفاظ أيضًا على البيانات والمعلومات الخاصة بك.

نقدم هذه النصائح البسيطة لعملاء بنك مصر، وذلك من أجل حماية خصوصية العملاء وأموالهم وتلك النصائح تجدها مذكورة أيضًا في الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

خدمة عملاء بنك مصر:

سواء من خلال التطبيق أو الموقع يمكن أن تتواصل مع خدمة عملاء بنك مصر، من أجل الاستفسارات المختلفة والأسئلة الخاصة بالعملاء ورقم الاتصال الخاص بالبنك هو 19888 طوال أيام الاسبوع وعلى مدار 24 ساعة وذلك بسعر الدقيقة العادية. وقد تحدثنا في ثقفني مسبقًا عن جميع أرقام وإيميلات خدمة عملاء بنك مصر من داخل مصر وخارجها

تستطيع أيضًا الاستفادة من المساعد الآلي في موقع بنك مصر، وتجد في هذا المساعد الكثير من الإجابات عن الأسئلة الشائعة للعملاء وهي خدمة مميزة إذا لم يكن تفاصيل كثيرة.

مميزات خدمة الموبايل والانترنت البنكي من بنك مصر:

بالتأكيد قد لاحظت تطور الخدمات التي يقدمها البنك، وتعتبر خدمة الموبايل والانترنت البنكي من بنك مصر هي أهم تطورات تلك الخدمات التي يقدمها البنك، نظرًا لما توفره من مميزات للعملاء وفي النقاط التالية نعرض بعضًا من أبرز مميزات تطبيق بنك مصر اون لاين: