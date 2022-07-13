نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “steps” تقديم أرامكو ثانوي 2022 برنامج التدرج لخريجي مرحلة الثانوية aramco في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم تقديم أرامكو ثانوي 2022، حيث يبحث مئات الطلاب والطالبات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خريجي المرحلة الثانوية العامة والمقررات عن طريقة التسجيل في برنامج التدرج لخريجي الثانوية، وهذا في شركة أرامكو العملاقة، حيث يقدم هذا البرنامج العديد من المزايا للمسجلين فيه، حيث سيحصل المسجل فيه على راتب شهري ومواصلات مجانية والكثير من المميزات الأخرى، وهذا غير الوظيفة التي ستنتظرك براتب مجزي ومحترم في الشركة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على تفاصيل التقديم في ارامكو.

موعد تقديم وظائف أرامكو الثانوي 2022

وقد قامت إدارة شركة ارامكو aramco بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن الموعد الذي ستتيح فيه فتح باب التقديم على برنامج تدريب التدرج لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية، وقد أعلنت أيضا عن المزايا الخاصة بالبرنامج وشروط القبول.

حيث تم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بموعد التقديم لبرنامج التدرج كالآتي:

سيتم بدء التقديم بتاريخ يوم الإثنين الموافق 18 يوليو 2022 القادم، وهذا في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

ينتهي التقديم الإلكتروني عبر رابط موقع شركة ارامكو في الساعة الثالثة والنصف العصر يوم 25 يوليو 2022.

فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني لتتعرفوا على الشروط المطلوبة وطريقة التقديم، كما وتعرفنا معكم على طريقة طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد.

شروط ارامكو لخريجي الثانوية 1444

تعلن شركة ارامكو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاصة بها عن المتطلبات الخاصة للقبول في البرنامج، وهذه الشروط جاءت كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم متخرج من الثانوية في آخر اربع سنوات 1443، 1442، 1441، 1440، ولا يتم قبول من تخرج قبلها.

يجب ألا يكون عمر المتقدم فوق ال24 عاما، وهذا وفقا للتاريخ الهجري.

المعدل التراكمي الخاص بالثانوي لا يقل عن 75 بالمئة.

أما بالنسبة لدرجة اختبار التحصيلي، فيجب ألا تقل عن 72 بالمئة.

ولم تذكر الشركة حتى الآن في الإعلان الرسمي بخصوص الجنسية الخاصة بالمتقدم، لذا نتوقع وبشكل كبير أنه يمكن للسعوديين ولغير السعوديين التقديم أيضا اذا انطبقت عليهم الشروط أعلاه وهذه الشروط للصف الثالث الثانوي بالطبع.

تقديم أرامكو ثانوي 2022

ننشر لكم كيفية وخطوات التقديم في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في ارامكو لخريجي الصف الثالث الثانوي بالمملكة، حيث إن العمل في شركة ارامكو من أحد أكبر طموح طلاب في السعودية على وجه التحديد، وتتيح الشركة التدريب المهني لطلبها في تخصصات الشركة التي تحتاجها، وينتهي الحال في النهاية بتوظيف هذا الطالب، وهذا بعد توفير كل ما يحتاجه حتى ينجح في هذه المنظومة.

يذهب الطالب إلى موقع التقديم الرسمي jobs.aramco.com.

ثم بعدها يكتب رقم الهوية أو رقم الاقامة وكلمة السر واضغط على تسجيل الدخول، وفي حالة لم يمتلك يقوم بعمل تسجيل جديد.

بعدها اختر البرنامج المرغوب.

قم بتعبئة استمارة التقديم وأرفق كافة المستندات والصور المطلوبة في الموقع.

بعد الانتهاء من التقديم، سيتم إرسال دعوة لك لحضور اختبار اللغة الانجليزية والرياضيات بالشركة.

في حالة اجتيازك، سيتم عمل فحص طبي، وبعدها توقيع اتفاقية البرنامج، ثم تحضر التدريب الوظيفي، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر للعام 2022 ميلادي.

كما وتتيح أيضا الشركة برنامج الإثراء الصيفي وطموح، وهذا للطلاب والطالبات السعوديين، كما وانه يتم عمل الابتعاث لطلاب التدريب المتميزين في بعض الحالات اذا احتاجت الشركة ذلك في التخصصات.

ويقوم المئات من المتقدمين بإرسال الكثير من طلبات الالتحاق لأرامكو، ويتم استقبال تلك الطلبات وقبول الذين تنطبق عليهم الشروط مبدأيا، حيث ينتظر فتح باب التقديم آلاف الطلاب والطالبات أيضا، والتي من المقرر أن يكون في شهر يوليو 2022.

مميزات التدريب في شركة أرامكو

ونتابع معكم المزايا التي لا تعد ولا تحصى التي يحصل عليها الطالب الجامعي والثانوي المتدرب في الشركة، وهذا غير المزايا التي ستحصل عليها بعد أن يتم توظيفك بعد انتهاء التدريب الذي مدته عامين، وهي كالآتي:

يحصل الطالب على رواتب شهرية، ويتم توفير سكن له اذا احتاج.

مواصلات الطالب مجانية على حافلات الشركة، ورعاية طبية مجانية على أعلى مستوى.

تمكن الشركة متدربيها من استخدام كافة المرافق وكذلك الخدمات الترفيهية، واستخاد خدمات الطيران الخاصة بالشركة في المملكة.

الحصول على دروس تقوية، وهذا في حالة اذا احتجت دعم اضافي.

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