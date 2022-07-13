نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاعلان عن قيمة الدعم للأفراد المستفيدين من نظام الضمان الإجتماعي المطور الجديد وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي شهدها نظام الضمان الإجتماعي، حيث قامت الكثير من الأسر السعودية بالبحث عن هذه التعديلات خصوصاً حول إستحقاق الضمان الإجتماعي المطور والمبالغ المقدمه من الضمان بنظام شهري ونظام سنوي، وسوف نتعرف اليوم في موقع ثقفني من خلال هذا المقال عن رابط وطريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد وقيمة المبالغ المستحقة للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.

رابط وطريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض الخطوات البسيطة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وسوف نتعرف عليها في السطور التالية:-

يجب على المواطنين التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام الضمان الإجتماعي المطور .

. ثم نقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك نقوم باختيار تسجيل مستخدم جديد.

الآن نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ثم نقوم بإنشاء كلمة المرور.

يجب أن نقوم بالموافقة شروط الاستخدام ثم الضغط على ايقونة التسجيل.

الآن نقوم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

2373029ثم نقوم باختيار الملف الموحد بالضغط عليه.

ومن ثما نقوم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة والتأكد منها.

بعد ذلك نقوم بالضغط على تقديم البيانات.

والآن نقوم بالضغط على أيقونة تعبئة بيانات المنزل ثم نقوم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

ومن ثما نقوم باختيار البرنامج المراد التسجيل به.

مبلغ الراتب الشهري أو السنوي للضمان الإجتماعي المطور الجديد