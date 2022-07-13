نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاعلان عن قيمة الدعم للأفراد المستفيدين من نظام الضمان الإجتماعي المطور الجديد وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي شهدها نظام الضمان الإجتماعي، حيث قامت الكثير من الأسر السعودية بالبحث عن هذه التعديلات خصوصاً حول إستحقاق الضمان الإجتماعي المطور والمبالغ المقدمه من الضمان بنظام شهري ونظام سنوي، وسوف نتعرف اليوم في موقع ثقفني من خلال هذا المقال عن رابط وطريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد وقيمة المبالغ المستحقة للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.
رابط وطريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع بعض الخطوات البسيطة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وسوف نتعرف عليها في السطور التالية:-
- يجب على المواطنين التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام الضمان الإجتماعي المطور.
- ثم نقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- وبعد ذلك نقوم باختيار تسجيل مستخدم جديد.
- الآن نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ثم نقوم بإنشاء كلمة المرور.
- يجب أن نقوم بالموافقة شروط الاستخدام ثم الضغط على ايقونة التسجيل.
- الآن نقوم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية.
- 2373029ثم نقوم باختيار الملف الموحد بالضغط عليه.
- ومن ثما نقوم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة والتأكد منها.
- بعد ذلك نقوم بالضغط على تقديم البيانات.
- والآن نقوم بالضغط على أيقونة تعبئة بيانات المنزل ثم نقوم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- ومن ثما نقوم باختيار البرنامج المراد التسجيل به.
مبلغ الراتب الشهري أو السنوي للضمان الإجتماعي المطور الجديد
- الراتب الشهري للأسرة المكونة من فرد واحد 1000 ريال سعودي اي مايصل إلى 12000 ريال سعودي سنويا.
- والراتب الشهري للأسرة التي تتكون من فردين 1285 ريال سعودي اي مايصل إلى 15420 ريال سعودي سنويا.
- وإذا كانت الأسرة مكونة من ثلاث أفراد فيكون الراتب الشهري 1570 ريال سعودي أي مايصل إلى 18840 ريال سعودي سنويا.
- وعندما تكون الأسرة مكونه من أربعة أفراد فيكون الراتب الشهري 1855 ريال سعودي وتستحق سنويا 22260 ريال سعودي.
- وفي حالة كانت الأسرة تتكون من خمس أفراد فيكون الراتب الشهري 2140 ريال سعودي اي يكون المبلغ المستحق سنوياً 25680 ريال سعودي.
- وإذا كانت الاسرة مكونه من ستة أفراد فيكون الراتب الشهري 2420 ريال سعودي اي يكون المبلغ المستحق سنوياً 29040 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط وطريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.