نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا.. moed results v1.5 apk الآن رابط تحميل تطبيق النتائج الامتحانية للإستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في الصف التاسع سوريا، في البحث عن رابط تحميل تطبيق النتائج الإمتحانية 2022 للإستعلام عن نتائج التاسع سوريا حسب الاسم ورقم الإكتتاب، بعد إتاحة وزارة التربية السورية تطبيق إلكتروني من أجل استخراج نتائج التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية في سوريا، والتي من المقرر أن تعلن رسميًا خلال الأيام القادمة فور إعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم في الجمهورية السورية بعد إنتهاء عطلة العيد الأضحي المبارك، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات استخراج نتائج التاسع سوريا 2022 وكيفية تحميل تطبيق النتائج الإمتحانية سوريا 2022 عبر تطبيق جوجل بلاي لمعرفة النتائج فور ظهورها رسميًا.

نتائج الصف التاسع سوريا 2022

خصصت وزارة التربية السورية، تطبيق إلكتروني خاص النتائج الامتحانية لشهادة البكالوريا والتاسع سوريا من أجل الإستعلام بكل سهولة ويسر عن نتائج الصف التاسع 2022 التي ينتظرها الآلاف من الطلاب في جميع المحافظات السورية، وفعلت الوزارة رابط تطبيق moed.gov.sy results v1.5 apk لمعرفة نتيجة شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية، ” نتائج التاسع سوريا 2022″، التي بات قريبًا إعلانها بعد طول من الإنتظار منذ أداء الطلاب للإمتحانات الشهر الماضي، في أكثر من 3000 لجنة مخصصة للامتحانات التاسع سوريا.

رابط تطبيق النتائج الإمتحانية moed.gov.sy وزارة التربية السورية

ونستعرض معكم خطوات تحميل تطبيق وزارة التربية السورية نتائج الامتحانات 2022 moed results علي أجهزة الجوال لمعرفة نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب فور ظهورها رسميًا واعتمادها من وزير التربية السورية وهي كالتالي:

أولًا: الدخول على تطبيق جوجل بلاي.

ثانيًا: ثم كتابة تطبيق النتائج الإمتحانية في محرك البحث.

ثالثًا: سوف تظهر أمامك كاملة تحميل تطبيق النتائج الإمتحانية سوريا 2022.

رابعًا: عليك النقر على كلمة تثبيت التطبيق علي هاتفك الجوال.

خامسًا: سوف تظهر أمامك كلمة فتح التطبيق وعليك فتح التطبيق ومتابعة ظهور نتائج التاسع سوريا.

رابط الإستعلام نتائج التاسع سوريا 2022 التربية السورية

ونقدم لكم خطوات استخراج نتائج التاسع سوريا من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة نتائج التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية الشرعية سوريا 2022 وهي كالتالي:

أولًا: الدخول علي موقع وزارة التربية السورية عبر الموقع الرسمي.

ثانيًا: ثم اسم المحافظة التابع لها الطالب.

ثالثًا: ثم كتابة رقم الاكتتاب والاسم الثلاثي.

رابعًا: عليك النقر على زر الإستعلام عن نتيجة التاسع سوريا.

خامسًا: الانتظار ثواني حتي يتم تحميل النتائج.