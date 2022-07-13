صندوق النقد يعلن خفض توقعاته لـ النمو فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أدرج الصندوق التوقعات الجديدة فى التقرير الكامل لتقييمه السنوى للاقتصاد الأمريكى، والذى سلط الضوء على تحديات التضخم المرتفع والارتفاعات الحادة فى أسعار الفائدة الفيدرالية اللازمة للسيطرة على الأسعار.

وقال صندوق النقد الدولى إن ضغوط التضخم الأمريكية واسعة النطاق، مع انخفاض نمو أسعار السلع المعمرة، يقابله إلى حد كبير تسارع أسعار السكن والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وتابع صندوق النقد الدولى فى تقريره: "يجب أن تكون أولوية السياسة الآن هى الإبطاء السريع لنمو الأجور والأسعار دون التعجيل بركود.. ستكون هذه مهمة صعبة".

وأضاف الصندوق أن تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى من شأنه أن يساعد فى خفض التضخم إلى 1.9% بحلول الربع الرابع من عام 2023، مقارنة مع توقعات 6.6% للربع الرابع من عام 2022.

سيؤدى هذا إلى زيادة تباطؤ النمو فى الولايات المتحدة، لكن صندوق النقد الدولى ما زال يتوقع أن الولايات المتحدة ستتجنب الركود. خفضت توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للولايات المتحدة لعام 2023 إلى 1.0% من 1.7% المتوقعة فى 24 يونيو، بناءً على مراجعات البيانات التى أظهرت "زخمًا أقل بكثير" فى الاستهلاك الخاص وإنفاق المدخرات التى تراكمت خلال فترة كورونا.

الاقتصاد الأمريكي

ويقول خبراء صندوق النقد الدولى فى تقريرهم: "أقر أعضاء المجلس التنفيذى أن المخاطر كبيرة عند السعى لاتخاذ إجراء بشأن التضخم وأن اختيار قرارات السياسة الخاطئة فى اتجاه أو آخر سيؤدى إلى عواقب وخيمة فى البلاد وتأثير سلبى على الاقتصاد العالمى".

وأفاد أندرو هودج الخبير الاقتصادى فى إدارة نصف الكرة الغربى بصندوق النقد الدولى بأن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية وانخفاض الإنفاق الحكومى سيؤدى إلى إبطاء نمو الإنفاق الاستهلاكى "إلى حوالى الصفر بحلول أوائل العام المقبل"، ما سيخفف الضغوط على الطلب.

وأردف هودج: "سيؤدى تباطؤ الطلب إلى زيادة البطالة إلى حوالى 5٪ بحلول أواخر عام 2023، وهو ما من شأنه أن يخفض الأجور".

ومن جهتها حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، من أزمة ديون عالمية فى طور التكوين مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، مما يزيد من تكاليف خدمة الديون للدول الضعيفة.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج"، قالت جورجيفا فى حدث استضافته منصة ديفيكس الإعلامية فى واشنطن يوم الثلاثاء "ما نراه الآن هو أزمة، وربما صدمة ثالثة لتشديد الأوضاع المالية بعد الوباء وعلى رأس الحرب" فى أوكرانيا.