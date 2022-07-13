عاجل.. انفجارات مدوية تهز مدينة لوهانسك فى أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، تشير المعطيات الأولية إلى أنه تم تم إسقاط صاروخ أوكرانى من طراز "توشكا أو" فوق المدينة، فيما يبدو أنه محاولة من أوكرانيا للسيطرة على المدينة التى استولت عليها روسيا بالكامل.
ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر عمودًا تكون من الدخان المتصاعد جراء الانفجارات، التقطته الكاميرات بالقرب من منطقة يوبيلينى فى لوهانسك.
وكانت قد أعلنت روسيا فى الثالث من يوليو الجارى سيطرة قواتها "بشكل كامل" على مدينة ليسيتشانسك، آخر معاقل أوكرانيا الرئيسية فى منطقة لوهانسك، شرقى البلاد.
وأبلغ وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتحرير كامل تراب جمهورية لوهانسك الشعبية من القوات الأوكرانية، حسب بيان رسمى لوزارة الدفاع الروسية.
ونقلت "بى بى سى"، عن وزير الدفاع الروسى قوله إن إن وحدات الجيش الروسى فرضت بالتعاون مع فصائل قوات جمهورية لوهانسك الشعبية، كامل سيطرتها على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.
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