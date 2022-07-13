خلافات بالقائمة المشتركة وتوجه لتحالف عربى قبل انتخابات الكنيست

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن هناك خلافات داخل القائمة المشتركة ( تحالف سياسى يضم أربع أحزاب عربية فى إسرائيل)، وإن التجمع الوطنى الديمقراطى برئاسة سامى أبو شحادة والحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبى يدرسان إمكانية تشكيل قائمة عربية جديدة تضم شخصيات مُستقلة.





وقالت القناة (آى 24) الإسرائيلية إن خلافات اندلعت داخل القائمة المشتركة على نحو قد يؤدى إلى تغييرات جذرية على الخارطة السياسية فى المجتمع العربى، ويدور الحديث عن تحالف عربى مرتقب يضم شخصيات مستقلة ورؤساء سلطات محلية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة فى الأول من نوفمبر.

وأضافت القناة أن التجمع الوطنى الديمقراطى والحركة العربية للتغيير يدرسان إمكانية تشكل قائمة عربية جديدة، تضم شخصيات مستقلة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة إثر خلافات مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التى يقودها أيمن عودة.

وحسب المعلومات الواردة فقد أثارت مطالب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة غضب أقطاب التحالف داخل القائمة المشتركة المؤلفة من حزبى التجمع الوطنى الديمقراطى والذى يمثله النائب سامى أبو شحادة والقائمة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبى بعد طلب قيادة الجبهة حجز المراكز الخمسة الأولى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأمر الذى أدى إلى خلافات ونقاشات داخل القائمة والتى سرعان ما باشرت بطرح بديل من خلال تشكيل قائمة عربية موحدة تضم شخصيات مستقلة ورؤساء سلطات محلية على غرار رئيس بلدية رهط سابقا الدكتور عامر الهزيل ورئيس مجلس فسوطة ادغار دكور.