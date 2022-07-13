العالم اليوم - الرئيس السريلانكي يفر إلى المالديف بطائرة عسكرية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 يوليو 2022 01:18 صباحاً - هبطت في مطار ماليه، عاصمة جزر المالديف، فجر الأربعاء طائرة عسكرية سريلانكية على متنها الرئيس غوتابايا راجابكسا الذي تعهّد الاستقالة من منصبه بعد احتجاجات شعبية عارمة ضدّه، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول في مطار ماليه لوكالة فرانس برس إنّ الطائرة العسكرية وهي من طراز أنتونوف-32 هبطت في المطار آتية من كولومبو وعلى متنها أربعة أشخاص بينهم الرئيس البالغ 73 عاماً وزوجته وحارس شخصي، مشيراً إلى أنّه فور نزولهم من الطائرة تمّ اصطحابهم، بحراسة الشرطة، إلى وجهة لم تُعرف في الحال.

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