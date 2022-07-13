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عمر شويل - جدة تلسكوب جيمس ويب.. بعد انتظار طويل، تم الكشف عن أول صورة رئيسية لتلسكوب الفضاء “جيمسوب”. وسيتم إصدار صور أخرى اليوم (الثلاثاء). هذه الصورة وهي إحدى الصور الخمس التي سجلها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، قد كشف النقاب عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، خلال حدث في البيت الأبيض تم بثه على الهواء مباشرة، و في وقت واحد على موقع وكالة ناسا وتم إطلاق وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأ البث المباشر لهذا الحدث، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت السعودية، بتأجيل الساعة 1:45 صباحًا بتوقيت السعودية.

أول صورة ملونة لتلسكوب “جيمس ويب”

هذه هي الصورة الأولى من تلسكوب james webb الفضائي التابع لناسا، والتي تكشف عن أعمق وأوضح صورة بالأشعة تحت الحمراء للعوالم البعيدة حتى الآن. هذه الصورة لمجموعة المجرات SMACS 0723، التي تقع على بعد 4.6 مليار سنة ضوئية مليئة بالتفاصيل. يصل عمر بعض المجرات في هذا المفهوم إلى 13 مليار سنة.

يمكن رؤية آلاف المجرات فيه، بما في ذلك أضعف الأجرام السماوية التي لوحظت في ضوء الأشعة تحت الحمراء. تشكل هذه المجرات جزءًا صغيرًا فقط من السماء. ومن المقرر نشر صور أخرى لهذا التلسكوب، والتي تعتبر بحسب “بيل نيلسون”، رئيس وكالة ناسا، أعمق الصور المسجلة لعالمنا حتى الآن، اليوم (الثلاثاء 21 يوليو) الساعة 18:00 بتوقيت السعودية.

في يوم الجمعة، 8 يوليو، شاركت ناسا قائمة بالأهداف الكونية الأولى لتلسكوب جيمس ويب على موقعها الإلكتروني. والتي تضمنت السدم والكواكب الخارجية.

تلسكوب جيمس ويب

تم إطلاق تلسكوب james webb الفضائي، وهو مشروع مشترك بين وكالات الفضاء الأمريكية والأوروبية والكندية، إلى الفضاء في 25 ديسمبر 2021، والذي يتزامن مع 4 يناير 1400. وصل هذا المرصد الفضائي المتقدم إلى وجهته عند نقطة لاغرانج 2 بعد شهر. وتتبع إطلاق أجهزته العلمية المتقدمة وتبعه الباحثون على الأرض لمدة ستة أشهر. الآن انتهى الانتظار وعرض هذا التلسكوب صورته الأولى وقريبًا سيتم نشر صور أخرى.

كل ما تريد معرفته عن تلسكوب james webb

هذه الصورة والصور التي صدرت اليوم ليست الصور الأولى التي أرسلها Webb Telescope، لكنها أول صور أصلية كاملة الألوان لمرصد بقيمة 10 مليارات دولار.

كان هذا التلسكوب قد سجل سابقًا ونشر صورًا لنجم ساطع يُدعى “HD 84406” لمحاذاة المرآة الرئيسية المكونة من 18 مقطعًا. والتي لها مظهر يشبه خلية النحل .

هذه الصور هي الأولى من بين العديد من الصور التي يلتقطها تلسكوب جيمس ويب ويطلقها. في البداية كان من المتوقع أن “الويب”، باعتباره أقوى تلسكوب تم إطلاقه في الفضاء على الإطلاق ، سوف يراقب الكون لمدة 10 سنوات على الأقل ، لكن الوقود الإضافي المتبقي فيه جعل العلماء يتوقعون تمديد مهمته حتى 20 عامًا. لديك.

أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا على صفحتها على Instagram أنه تم فحص الأداة الرابعة والأخيرة لهذا التلسكوب وهي جاهزة للعمل. مع استعداد كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، أصبحت جميع أدوات الويب جاهزة الآن لاستكشاف أسرار الكون.

الآن وقد رأينا الصورة الأولى لهذا التلسكوب القوي الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء، يمكننا أن ننتظر بفارغ الصبر إطلاق صور أخرى.