سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

جدة - نرمين السيد - فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعى 192.51 نقطة إلى 0.62% ليغلق عند 30981.33 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 35.63 نقطة إلى 0.92% إلى 3818.80 نقطة. وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 107.87 نقطة إلى 0.95% إلى 11264.73 نقطة.

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