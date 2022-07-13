الجزائر: إجلاء الرعايا الجزائريين المصابين جراء اعتداء مالى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان، أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أمر تخصيص طائرة عسكرية طبية لنقل المصابين، وعددهم ثلاثة مواطنين، لتلقى العلاج بالجزائر العاصمة.

وبحسب البيان، قامت وزارة الخارجية الجزائرية، بالتنسيق مع سلطات جمهورية مالى، فيما تولت أجهزة وزارة الدفاع التنفيذ ونقل المصابين.

وكانت الجزائر، قد أعلنت السبت الماضى، إصابة 3 سائقى شاحنات جزائريين إثر تعرضهم لهجوم بمالى من قبل مجموعة مسلحة مكونة من أربعة أفراد تستقل دراجات نارية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان، أن الهجوم المسلح وقع الجمعة، بإحدى ساحات السيارات فى ضواحى مدينة جاو بشمالى مالى.

وبحسب البيان، لجأ المهاجمون إلى استخدام أسلحتهم تجاه الشاحنات، بعدما فشلوا فى الحصول على مال، وهو ما تسبب فى إصابة ثلاثة من سائقى شاحنات جزائريين، أحدهم فى حالة خطرة.

وحسب بيان وزارة الخارجية، لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث الإجرامي، فيما أسنده سكان مدينة جاو إلى العصابات الإجرامية التى تنشط فى هذه المنطقة.

وتتكون القافلة من 7 شاحنات على متنها 7 سائقين تابعة لشركة جزائرية لنقل البضائع بين البلدين.