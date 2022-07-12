اليورو مقابل الدولار.. هل سيتفوق الدولار على اليورو؟

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عمر شويل - جدة اليورو مقابل الدولار.. بعد زيادة مخاطر الركود الاقتصادي والسياسات الصارمة للاحتياطي الفيدرالي، هناك قلق من أنه بعد سنوات، سيخسر اليورو مقابل الدولار وستذهب الأموال إلى هذه الورقة النقدية الأمريكية. وبحسب المصادر فإن سعر الصرف بين اليورو والدولار في الوقت الحالي ظل على حاله تقريباً خلال السنوات العشرين الماضية، كما أن معدل التكافؤ بين هاتين الورقتين أقل من سنت واحد.

كان اليورو حوالي 1.004 دولار بعد ظهر يوم أمس الاثنين، بانخفاض حوالي 12 ٪ منذ بداية العام. تفاقمت المخاوف من حدوث ركود على مستوى القارة بسبب ارتفاع التضخم وإمدادات الطاقة غير المؤكدة بسبب التوغل الروسي في أوكرانيا.

هل سيتفوق الدولار على اليورو؟

الاتحاد الأوروبي، الذي حصل على ما يقرب من 40٪ من غازه عبر خطوط الأنابيب الروسية قبل الحرب؛ إنها تحاول تقليص اعتمادها على النفط والغاز الروسيين. في الوقت نفسه، أوقفت روسيا تسليم الغاز إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقلصت مؤخرًا تدفق خط أنابيب نورد إلى ألمانيا بنسبة 60٪.

الآن وقد تم إغلاق الجزء الحيوي من البنية التحتية لاستيراد الغاز في أوروبا خلال الأيام العشرة الماضية بسبب الإصلاحات المخطط لها ؛ تشعر السلطات الألمانية بالقلق من أن القطاع قد لا يستأنف عملياته.

أثارت أزمة الطاقة، إلى جانب الركود الاقتصادي، الشكوك حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يستطيع تنفيذ السياسات الصارمة اللازمة لخفض التضخم. أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ 2011، حيث يبلغ التضخم في منطقة اليورو 8.6٪.

سعر اليورو

لكن البعض يقول إن وتيرة البنك المركزي الأوروبي بطيئة وإن الهبوط التضخمي الصعب أمر لا مفر منه. سجلت ألمانيا الأسبوع الماضي أول عجز تجاري لها منذ عام 1991. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الوقود وأدت الفوضى في سلسلة التوريد إلى زيادة أسعار الواردات بشكل كبير.

كتب استراتيجيي العملات الأجنبية في ساكسو بنك مؤخرًا: بالنظر إلى طبيعة الصادرات الألمانية الحساسة لأسعار السلع؛ من الصعب تخيل أن الميزان التجاري يمكن أن يتحسن بشكل كبير بين الآن والأشهر القليلة القادمة. خاصة وأن تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو متوقع أيضًا.

ويقول محللون: إن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأمريكي، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، ستبقي الضغط على اليورو؛ مع إرسال المستثمرين إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن.

الدولار مقابل اليورو

كما تفوق البنك المركزي الأمريكي على أوروبا في رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪، وهذا يدل على أنه سيكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الشهر المقبل.

في مذكرة الأسبوع الماضي ، حذر جورج سارافيلوس، رئيس لجنة أبحاث العملات الأجنبية، من أن الدولار سيكون أيضًا ملاذًا أكثر أمانًا إذا دخلت أوروبا والولايات المتحدة في أزمة اقتصادية.

وتابع: إذا واجهت كل من أوروبا والولايات المتحدة ركودًا اقتصاديًا أعمق؛ وبينما لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة، فقد تكون هذه أخبارًا جيدة للأمريكيين الذين يخططون لزيارة أوروبا هذا الصيف. لكن يمكن أن يؤدي إلى أخبار سيئة للاستقرار الاقتصادي العالمي.