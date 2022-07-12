نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [Results] رابط الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني عموم المحافظات http://epedu.gov.iq/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول، يشهد المجتمع العراقي خاصًة طلاب الثالث المتوسط حاليًا أجواء من التوتر والقلق الشديد الناتج عن اقتراب موعد ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط والتي قد انتشرت أنباء ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة بشكل كبير، وظهرت الكلمة البحثية الخاصة بنتائج الثالث المتوسط في مقدمة الكلمات الأكثر بحثًا في محرك البحث جوجل داخل العراق، ونعلم جميعًا أن الثالث المتوسط عام دراسي مهم لدى كافة الطلاب في مراحل دراستهم المختلفة ، ونظرًا لكثرة البحث عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول سوف نوافي أهم المعلومات المطلوبة في المقال.

نتيجة الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

قد قامت الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد فترة قلق وفضول من الطلاب لمعرفة النتيجة، وقد كانت عمليات التصحيح والمراجعة للأوراق الامتحانية التي تقوم بها كنترولات التصحيح المنتشرة في محافظات دولة العراق لتظهر نتيجة الثالث المتوسط على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي epedu.gov.iq، وقد كانت أعمال التسريب التي قد حدثت في اختبار الرياضيات سبب في تأجيل الامتحانات لعدة أيام وزاد هذا الأمر أيضًا من قلق وتوتر الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات.

رابط الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2022

يتساءل عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عن كيفية الحصول عن النتيجة؛ الثالث المتوسط الدور الأول لذلك قد حرصنا أن نوضح الخطوات اللازمة في النقاط التالية :

أولًا يسجل الطالب دخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي العراقي.

ويتوجه بعد ذلك الطالب إلى الأيقونة الخاصة بنتائج الامتحانات الوزارية في دولة العراق.

وبعد ذلك يجب أن يقوم الطالب باختيار نتيجة الثالث المتوسط من بين المراحل الدراسية المختلفة التي تظهر أمامه.

وسوف تظهر خانة فارغة لكتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

ومن ثم يجب اختيار المحافظة التي يتبعها الطالب.

وبعد الضغط على أيقونة البحث سوف تظهر نتيجة الطالب.

وقد تابعنا معكم رابط الاستعلام عن نتائج امتحان ثالث متوسط للعام الدراسي 2021-2022، بعموم المحافظات العراقية التي تم إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.