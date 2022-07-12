رئيس الإمارات ونائبه يهنئان خادم الحرمين الشريفين لنجاح موسم الحج

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعرب بن زايد عن خالص التهانى بالنجاح الكبير لموسم الحج فى هذا العام والذى تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التى أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها، رغم الظروف الاستثنائية وخاصة فى إجراءات سلامة وصحة الحجيج، لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.
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