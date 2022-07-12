استمرار تسجيل إصابات ووفيات كورونا فى مختلف أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشى جائحة كورونا عالميًا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.





ففى إيران، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 7 وفيات و3588 اصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية فى ايران، وبلغ اجمالى عدد الوفيات الناجمة عن مرض كورونا فى البلاد، 141 الفا و451 حالة، وإجمالى المصابين 7 ملايين و255 الفا و17 شخصا.

وفى اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 13 ألفا و623 إصابة جديدة و16 حالة وفاة خلال الاسبوع الماضى، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و58 ألفا و998 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و496 حالة وفاة.

وفى إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 142 ألفا و967 إصابة جديدة و157 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 19 مليونا و667 ألفا و320 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 169 ألفا و390 وفاة.

بدورها، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالى وفيات بلغ 197 ألفا و635 شخص، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و240 ألفا و42 حالات إصابة.

وفى قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 14 آلاف و914 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة بلغ 530 ألف و510 ألف حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1079 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس.

وفى البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 65 ألفا و364 حالة إصابة و123 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضى.

وفى كينيا، سجلت السلطات الصحية 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية بالفيروس فى البلاد إلى 336 ألفًا و53 حالة إصابة والوفيات إلى 5668 حالة.

وفى أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 63 إصابة ليصل إجمالى الإصابات إلى 793 ألفًا و827 إصابة والوفيات 9718 حالة وفاة بعد عدم تسجيل أى وفيات.