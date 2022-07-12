الكويت: ضرورة إجراء الحجاج فحص PCR خلال 3 أيام من العودة

وقالت الصحة الكويتية، فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء إنه يمكن إجراء الفحص فى المراكز المتخصصة التابعة لها و(مركز جسر جابر) وذلك فى الفترة من الخامسة عصرا حتى العاشرة مساء وفى محجر (مستشفى جابر الأحمد) فى الفترة من الثامنة صباحا حتى ال12 بعد منتصف الليل علاوة على مراكز القطاع الأهلى المعتمدة.
ونوهت إلى ضرورة متابعة نتيجة الفحص من خلال تطبيق (مناعة) مع طلب الاستشارة الطبية عند الشعور بأى أعراض مرضية خلال 10 أيام من تاريخ العودة.
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