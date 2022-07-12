ولى العهد السعودى يدشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخية

جدة - نرمين السيد - ‏‎دشن الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذى يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا فى مختلف مناطق المملكة.





‏‎وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تشمل المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية 30 مسجدًا تاريخيًا موزعة على مناطق المملكة الـ 13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد فى منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد فى منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد فى منطقة عسير، ومسجدان فى المنطقة الشرقية، ومثلهما فى كل من الجوف وجازان، ومسجدًا واحدًا فى كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.

وتم اختيار المساجد بحسب أهميتها من الناحية التاريخية والتراثية، سواء ارتباطها بالسيرة النبوية، أو الخلافة الإسلامية، أو تاريخ المملكة العربية السعودية.

ووجه بن سلمان، بتنفيذ المرحلة الثانية للمساجد من قبل شركات سعودية متخصصة فى المبانى التراثية وذوات خبرة فى مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.

ويأتى تدشين بن سلمان للمرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى تم إطلاقها مع بداية المشروع فى العام 2018م، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا فى 10 مناطق بتكلفة قاربت 50 مليون ريال وبسعة استيعابية للمصلين ناهزت 4400 مصل، فيما بلغ عمر أكبر مسجد تاريخى ضمن المرحلة الأولى 1432هـ عامًا.

وينطلق مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية من 4 أهداف استراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضارى للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويساهم فى إبراز البُعد الثقافى والحضارى للمملكة الذى تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها فى تطوير تصميم المساجد الحديثة.