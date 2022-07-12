واشنطن: بلينكن يرافق بايدن فى زيارته للسعودية غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكين سيرافق الرئيس الأمريكى جو بايدن فى رحلته إلى المملكة العربية السعودية والضفة الغربية وإسرائيل والمقرر أن تبدأ يوم غد الأربعاء وحتى 16 يوليو الجارى.





وأفاد بيان صدر عن الخارجية الأمريكية نشر على موقعها الإلكترونى أن الرحلة تهدف إلى التشاور مع مسؤولى تلك البلدان بشأن مجموعة من الأولويات، بما فى ذلك تعميق العلاقات الأمريكية عبر المنطقة، والأمن الإقليمى، ودعم حل الدولتين، ومواجهة التهديدات المشتركة. وأضاف البيان أنه بعد عقد الاجتماعات فى القدس وبيت لحم، سيتجه بايدن وبلينكن فى زيارة جدة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجى إلى جانب مصر والعراق والأردن لمناقشة جهود التكامل لدعم الاستقرار والازدهار الإقليمى بالإضافة إلى المصالح المشتركة الأخرى.

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