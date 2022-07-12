وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل ميزينتسيف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، فى العقد الثانى من يوليو 2022، تخطط قيادة وحدة دائرة الأمن الأوكرانية فى أوديسا لتصوير ثلاثة تقارير مرحلية حول الكفاءة العالية المزعومة لموظفيها فى تحديد وقمع أنشطة مجموعات التخريب الروسية".
وأشار ميزينتسيف إلى أن مقاتلى الدفاع الإقليمى الأوكرانى سيؤدون دور المخربين، وأوضح أنه من المقرر توزيع هذه الصور ومقاطع الفيديو الملفقة بشكل فعال فى وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، وكذلك فى الموارد عبر الإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: سلطات كييف تنوى تلفيق فيديوهات عن مخربين روس فى أوديسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.