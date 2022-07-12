موسكو: سلطات كييف تنوى تلفيق فيديوهات عن مخربين روس فى أوديسا

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الدفاع الروسية عن خطط دائرة الأمن الأوكرانية لتصوير مقاطع فيديو ملفقة عن ملاحقة واعتقال "مخربين روس" فى أوديسا، سيؤدى دورهم مقاتلو الدفاع الإقليمى الأوكرانيون.





وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى ميخائيل ميزينتسيف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، فى العقد الثانى من يوليو 2022، تخطط قيادة وحدة دائرة الأمن الأوكرانية فى أوديسا لتصوير ثلاثة تقارير مرحلية حول الكفاءة العالية المزعومة لموظفيها فى تحديد وقمع أنشطة مجموعات التخريب الروسية".

وأشار ميزينتسيف إلى أن مقاتلى الدفاع الإقليمى الأوكرانى سيؤدون دور المخربين، وأوضح أنه من المقرر توزيع هذه الصور ومقاطع الفيديو الملفقة بشكل فعال فى وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، وكذلك فى الموارد عبر الإنترنت.