عاجل.. زلزال بقوة 7 درجات يضرب جزيرة القيامة فى تشيلى

جدة - نرمين السيد - وأعلن المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلالزل، فبراير الماضى، أن هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة بيو- بيو البحرية فى تشيلى.

وأضاف، فى بيان له، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم تعلن أى جهة عدد الضحايا أو المصابين.

وكانت فضائية "يورو نيوز" قد عرضت مقطع فيديو يرصد قيام أسماك السردين بغزو شواطئ إحدى مناطق تشيلى.

وأوضح الفيديو أن أمواج البحر جرفت الآلاف من أسماك السردين النافقة إلى شاطئ توم بكوليومو، فى منطقة "بيو بيو" فى تشيلى.

وأضاف مقطع الفيديو أن الأمر استدعى حضور مسؤولى البيئة للتحقيق فى جودة المياه فى المنطقة التى تقع أمام شبه جزيرة كوليومو.