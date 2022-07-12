ايه بى سى نيوز: فنزويلا اعتقلت 3 أمريكيين فى وقت سابق من العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة أن سبب الاعتقال يعود لمحاولة هؤلاء المواطنين الأمريكيين "دخول البلاد بشكل غير قانونى"، مضيفة أنهم يواجهون الآن أحكام سجن طويلة فى فنزويلا. ولفتت الشبكة إلى أن السلطات الفنزويلية اعتقلت محامياً من ولاية كاليفورنيا ومبرمج كمبيوتر من ولاية تكساس أواخر مارس الماضى، كما تم القبض على أمريكى ثالث فى يناير 2022 أيضاً بدعوى دخوله البلاد بشكل غير قانونى.

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