عاجل.. العقود الآجلة لخام برنت تهوى 8 دولارات إلى 99.10 دولار للبرميل

جدة - نرمين السيد - وتراجعت أسعار النفط بالسوق الأمريكية، أكثر من 4.5%، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها لليوم الثانى على التوالى على وشك الوصول لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر، بفعل تجدد المخاوف حيال الطلب فى الصين ثانى أكبر مستهلك للوقود فى العالم، بحسب وول ستريت جورنال.

وانخفض الخام الأمريكى بنسبة 4.7% إلى مستوى 98.43 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 103.25 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 103.35 دولار.

فيما تراجع خام برنت بنسبة 4.5% إلى مستوى 101.54 دولار، للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 106.22 دولار، مسجلا أعلى مستوى له عند 106.51 دولار.