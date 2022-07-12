مصدر أمنى عراقى: إصابة جندى بنيران قناص شمالى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر - فى تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز - إن "قناصًا لداعش استهدف أحد أبراج الحماية التابعة للجيش العراقى ضمن ناحية العبايجى فى قضاء الطارمية". وأضاف المصدر أن الاستهداف أسفر عن اصابة جندى بجروح.

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