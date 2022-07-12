العالم اليوم - زلزال قوي يضرب "الجزيرة المعزولة".. ومخاوف من تسونامي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 10:19 مساءً - ضربت جزيرة "إيستر آيلاند" التابعة لتشيلي، والتي تقع معزولة وسط المحيط، بزلزال شدته 7 درجات هز الجزيرة بأكملها.

وأكد مركز "المسح الجيولوجي للولايات المتحدة"، أن إيستر آيلاند في جنوب شرق المحيط الهادي، تعرضت لزلزال شدته 7 درجات. وحذر المركز أن الزلزال قد يؤدي إلى "تسونامي" محتمل، يضرب سواحل تشيلي، وربما كذلك الجزر التابعة لهاواي الأميركية. يذكر أن إيستر آيلاند هي جزيرة نائية تضم حوالي 900 نصب تذكاري حجري ضخم برؤوس بشرية عملاقة، ويقطن الجزير 7000 شخص فقط. وتعتبر جزيرة إيستر، إقليم تشيلي، بالرغم من إنها تبعد 3700 كم عن سواحل تشيلي، وهي جزيرة بركانية نائية في المحيط الهادي.

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