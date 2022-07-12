نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج شهادة البكالوريا 2022 الجزائر ..نتائج الباك برقم التسجيل bac onec dz عبر موقع الديوان الوطني للأمتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج شهادة البكالوريا 2022 الجزائر، ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات في الجزائر إعلان نتيجة الباك الجزائري وذلك من بعد إنتهاء الاختبارات، وذلك لأن هؤلاء الطلاب يشعرون بالقلق حول النتيجة، وستقوم وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالإعلان عن النتيجة في غضون الأيام القليلة القادمة وبمجرد إن تنتهي الوزارة من عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب والطالبات في مختلف المدن بالجزائر.

نتائج شهادة البكالوريا 2022 الجزائر

إنتهت وزارة التربية الوطنية في الجزائر من اختبارات البكالوريا دورة جوان، والتي كانت في الفترة ما بين 12 وحتي 16 جوان الماضي بالجزائر، وتعمل وزارة التربية بالجزائر في هذه الفترة علي القيام بتصحيح ورصد درجات الطلاب ليتم إعلان النتيجة في خلال الفترة القادمة علي المواقع المخصصة لعرض النتائج علي شبكة الأنترنت.

رابط استعلام نتائج الباك الجزائر

يمكن لجميع الطلاب والطالبات في الجزائر في مرحلة الباك بالحصول علي النتيجة بسهولة، حيث إن ذلك يكون من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلي موقع الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات على شبكة الأنترنت.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية للموقع استعلام النتائج.

اختيار من الصفحة التي تعرض لك نتائج الباك.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التسجيل ثم رقم السر في القائمة المخصصة لك.

تكتب إجابة سؤال التحقق في المربع المخصص لك.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر عرض النتيجة.

تعرض لك النتيجة في صفحة أخري بالموقع.

رابط نتائج شهادة البكالوريا 2022 الجزائر

حتي الأن لم تنتهي وزارة التربية الوطنية من إعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب والطالبات في شهادة البكالوريا وذلك لأن يتم الإعلان عن النتيجة في غضون الأيام القليلة القادمة، حيث نشرت بعد التصريحات من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر، بإنة سيتم إعلان النتيجة في يوم الأحد القادم الموافق 17 يوليو.

ويذكر بإن موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية في الجزائر، وهذا الموقع يقدم للطلاب مجموعة متنوعة من الخدمات ومن ضمن هذه الخدمات هي الاستعلام عن النتائج للشهادات المختلفة، وذلك لأن يسهل علي الطلاب أثناء الحصول علي النتيجة.