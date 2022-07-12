رابط الاستعلام عن نتيجة البكالوريا الجزائر 2022 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتيجة البكالوريا الجزائر 2022، حيث إن الكثير من طلاب وطالبات البكالوريا في الجزائر يقومون بالبحث عن النتيجة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك لأن يحصلون عليها وخاصة بعد إقتراب موعد إعلانها لكل من الطلاب والطالبات علي شبكة الأنترنت، من قبل وزارة التعليم في الجزائر، حيث تتم في هذه الفترة عملية القيام برصد درجات الطلاب وفقاً للمعاير الصحيحة الخاصة بوزارة التعليم في الجزائر.
نتيجة البكالوريا الجزائر 2022
إنتهت وزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر من أمتحانات البكالرويا في الأيام الماضية، حيث إن الوزارة قد اتخذت كافة الاجراءات الخاصة بتأمين الطلاب ضد إنتشار الفيروسات في الفترة الماضية، وذلك لأن يتم الحفاظ علي سلامة وصحة الطلاب والطالبات في الجزائر، وتعمل وزارة التربية الوطنية في هذه الايام علي القيام بعملية التصحيح ورصد درجات الطلاب والطالبات في كافة المدن بالجزائر وذلك للإعلان عن النتيجة في أقرب وقت.
موعد نتيجة الباك الجزائر
إوضحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بإنة قد تم الذهاب إلي أداء الاختبارات في الجزائر نحو 700 ألف طالب وطالبة في مختلف اللجان الامتحانية بالجزائر، وينتظر هؤلاء الطلاب إن يتم الإعلان عن النتيجة من خلال الموقع الخاص بها علي الشبكة العنكبوتية.
وأوضح بعض المسؤولين في وزارة التربية بالجزائر بإن النتيجة ستقوم الوزارة بالإعلان عنها لكافة الطلاب في يوم الأحد الذي يوافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري علي الموقع الرقمي الخاص لإعلان النتائج.
رابط استعلام نتيجة البكالوريا الجزائر 2022
بغد إن تقوم وزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر بالقيام بالإعلان عن النتيجة يمكن لكل من الطلاب والطالبات الحصول عليها بسهولة، حيث يكون ذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-
- الذهاب إلى موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات على شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية الاختبارات.
- بعد ذلك نتيجة البكالرويا.
- تكتب رقم التسجيل في المربع المخصص له.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم السر.
- تقوم بكتابة إجابة سؤال التحقق في الخانة المخصص لها.
- الضغط علي زر الدخول.
- يتم عرض لك النتيجة في صفحة أخري بالموقع.
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