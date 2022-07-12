رابط نتائج وزارة الدفاع للجامعيين afca.mod.gov.sa بوابة القبول الموحد 1443

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عمر شويل - جدة نوفر رابط نتائج وزارة الدفاع للجامعيين afca.mod.gov.sa للاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع للمتقدمين الجامعيين للالتحاق بالعام الدراسي الجديد المقبل 1444هـ، فبعد أن انتهت فترة التقديم على القوات المسلحة للجامعيين الحاصلين على مؤهل البكالوريوس في التخصصات المطلوبة والمعلن عنها من جانب اللجنة، فقد تم توفير رابط استعلام نتائج القبول المبدئي بعد الإعلان عن إطلاق نتائج الترشيح الأولي لكافة المتقدمين، فمن خلال بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة يمكن الآن الإطلاع على أسماء المقبولين بوزارة الدفاع.

رابط نتائج وزارة الدفاع للجامعيين 1443

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء بتاريخ الثاني عشر من شهر يوليو 2022م الموافق لتاريخ الثالث عشر من شهر ذي الحجة 1443هـ عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين .

وقد أكدت اللجنة على ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات الواردة عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة الإلكترونية، حيث أوضحت أنه يجب تعبئة الاستبيان الطبي ثم طباعته من خلال البوابة، ومن ثم تحميل الاستمارة الخاصة بالالتحاق المبدئي، والقيام بطباعتها وإكمال كافة الإجراءات المطلوبة.

وبعد ذلك يقوم المرشح بحجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية، علماً بأنه لا يتاح حذف موعد الحجز الخاص بالكشف الأولي، ثم طباعة بطاقة المراجعة، كما يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية للمرشح، ويجب على كافة المرشحين بشكل مبدئي الالتزام بالزي الرياضي بدون أي وجود أي شعارات، ويتمثل الزي المطلوب في التالي:

بنطلون أي لون.

قميص باللون الأخضر.

حذاء مناسب مفتوح بدون شراب.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم.

ويتاح الإطلاع والاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي الآن من خلال اتباع رابط نتائج وزارة الدفاع للجامعيين المرفق بالتالي:

رابط استعلام نتائج وزارة الدفاع القبول المبدئي (afca.mod.gov.sa).

بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

تم التأكيد من جانب اللجنة المركزية على أن عملية استعلام عن أسماء المقبولين في القوات المسلحة من المتقدمين الجامعيين تتم من خلال بوابة القبول الموحد 1443، ويجب العلم أنه عند إجراء المقابلة الشخصية، فلن يتم السماح بدخول أيٍ من المتعلقات الشخصية للمتقدم ومن ضمنها الهاتف الجوال، ويتاح لمن يرغب في استعلام أسماء المرشحين مبدئياً الآن الإطلاع على النتائج من خلال بوابة القوات المسلحة الإلكترونية باتباع الرابط المرفق.