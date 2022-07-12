نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط www.onec.dz الكشف عن الباك برقم التسجيل من موقع الديوان الوطني لنتائج الامتحانات جميع الولايات الجزائرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الكشف عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر الباك برقم التسجيل التي تفيد حوله التصريحات على ان لم يعد امام امام الطلاب الكثير حول الحصول على معدلاتهم التي سترفع على شكل كشوفات من خلال موقع الديوان الوطني الرسمي حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات والسادة اولياء الامور الحصول والاستعلام عليها بشكل مبسط وسهل

رابط الكشف عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

اعلنت رسمياً وزارة التربية الوطنية الجزائرية على ان نتائج البكالوريا بالجزائر تعلن مساء يوم الأربعاء الموافق ميلادياً 13 جويلية لعام 2022 بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات التي اكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية على استغراقت نحو 10 أيام بعد الانتهاء من اتمام الالاف الطلاب والطالبات من كافة اختبارات شهادة البكالوريا فى جميع المواد التي كانت مقررة عليهم، على ان يتم التأكيد في بيان رسمي صدر عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية على ان نتائج شهادة البكالوريا يبدأ أعمال اعلانها قبل ظهورها داخل المدارس الجزائرية، الامر الذي استنتج عليه ارتفاع بشكل رهيب عمليات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الحصول على نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

أضافت وزارة التربية الوطنية الجزائرية خطوات الاستعلام والحصول على نتائج البكالوريا بشكل وبصورة الكترونية فى كل الولايات الجزائرية، حيث رسمياً ستعلن وزارة التربية الوطنية الجزائرية نتائج الطلاب عند تمام الرابعة عصراً حسب توقيت الجزائر فى خطوات الاستعلام عن تلك النتائج جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

ابدء فى الدخول على خدمة الاستعلام عن نتائج البكالوريا

البدء فى التسجيل البيانات المطلوبة على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسمك الرباعي ورقم التسجيل

حدد الولاية التي جاءت تابعة اليك في الخانة المخصصة لها

انقر على ايقونه استعلام حتى تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بنجاح

هذا ومع العلم على ان جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت بنجاح ولم يتبقى سوى اعتماد ظهور تلك النتائج التي ستكون بعد الانتهاء من اعلان اسماء اوائل الطلاب فى شهادة البكالوريا الذي سيكون فى مساء يوم 14 يوليو في كل الولايات الجزائرية