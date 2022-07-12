شروط القبول في كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1443 afca.mod.gov.sa

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عمر شويل - جدة شروط القبول في كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1443 حيث كانت قد حصلت كلية الملك عبد العزيز على ميثاقها عام 1957، وتعتبر من أقدم الكليات في المملكة العربية السعودية. تقدم الكلية برامج مثل الهندسة والعلوم الطبية والإدارة وغيرها كما يقدم خيارات التخصص في العديد من المجالات مثل الإدارة والقانون والحكومة تتضمن عملية القبول مراجعة سجلك الأكاديمي والأنشطة اللامنهجية والمقابلات.

كلية الملك عبد العزيز العسكرية 144، من أقدم الكليات في المملكة وهي مؤسسة يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بها كما تضم ​​الكلية العديد من التخصصات، ويتعين علي المتقدمين التعامل مع العدد الكبير من الطلبات التي يتلقونها كل عام. للتقدم، يجب أن يكون لديك سجل أكاديمي جيد وستحتاج أيضًا إلى اجتياز امتحان دخول وامتحان طبي حتى يتم قبولك في الكلية.

شروط القبول في كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1443

نقدم لكم تفاصيل شروط القبول بكلية الملك عبد العزيز العسكرية إحدى أقدم الكليات في المملكة العربية السعودية. سنقدم لك أيضًا بعض النصائح حول كيفية التقدم لهذه الكلية والمتطلبات الأخرى التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار التقدي وقد أنشأت كلية الملك عبد العزيز العسكرية سلسلة من المتطلبات التي يجب أن يستوفيها الراغبون في الالتحاق بالكلية، وأهمها ما يلي:

متطلبات العمر: ألا يزيد عمر الطالب عن 22 سنة ولا يقل. من 17 سنة. أيضًا

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يُعفى الأطباء من شرط العمر ، حيث تقبل مدينة الملك عبدالله الطبية الطبية الأطباء حتى سن 30.

يجب ألا يكون الطالب متزوجًا من أجنبي أو أعزب.

خلو السجل الجنائي لمقدم الطلب من أي قيود قانونية أو قانونية.

يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة وأن يستوفي متطلبات النسبة المئوية المحددة التي تتم الموافقة عليها في بداية الترشح كل عام ، وتصل هذه النسبة إلى ما يقرب من 80٪.

تمتع بالأمن الجسدي واكتساب الحالة الطبية.

الاتساق بين الطول والوزن.

يجب أن يتمتع الطالب بسمعة طيبة.

اجتاز الطالب جميع اختبارات القبول المعتمدة من كلية الملك عبد العزيز العسكرية.

أن يكون الطالب الجامعي حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

تعتبر كلية الملك عبد العزيز العسكرية من أفضل الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية ، مما يضمن لك مستقبلاً آمناً في القوات المسلحة. نحن نقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والمهنية التي ستساعدك على أن تصبح محترفًا متعلمًا جيدًا وذو خبرة جيدة في التعليم والتدريب والخبرة اللازمة اليوم للمشاركة بنجاح في الجهود العالمية.