نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج وزارة الدفاع 1443 للجامعيين” الضباط” أسماء المرشحين مبدئياً عبر رابط afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج وزارة الدفاع 1443 للجامعيين القبول الأولي أصبح محل بحث كبير الآن من قبل الطلاب الجامعيين الذين قد سجلوا في دورة الضباط 1443، فقد أعلنت وزارة الدفاع منذ قليل عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع للجامعيين 2022 “الضباط”، ولذلك يجب على من تم قبوله مبدئياً سرعة تجهيز كافة المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات، حيث أن هذا القبول هو قبول مبدئي ويستلزم استكمال للإجراءات، كما يجب الحضور لاستكمال الإجراءات في الوقت المحدد ومن يتخلف عن الحضور يعد متنازل عن حقه في الترشح ولا يحق له الرجوع على جهات الاختصاص في شيء، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال رابط نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1443، وطريقة معرفة أسماء المرشحين مبدئياً من خلال رابط بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa.

نتائج وزارة الدفاع 1443 للجامعيين

يجب على المرشحين تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته. كما يجب طباعة استمارة الترشيح المبدئي وحجز موعد للكشف الطبي والمقابلة الشخصية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة عند استكمال باقي الإجراءات، كما يجب على المترشحين طباعة بطاقة المراجعة والالتزام بالزي الرياضي وإحضار بطاقة الهوية الوطنية، وعدم اصطحاب أحد عند استكمال باقي الإجراءات، مع العلم أن هذا الترشيح هو ترشيح مبدئي وليس نهائي، وحتى يتم القبول بشكل نهائي لابد أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي والمقابلة الشخصية، وسوف نقدم لكم في الفقرة القادمة طريقة ورابط نتائج قبول وزارة الدفاع الضباط الجامعيين 2022.

رابط استخراج نتائج وزارة الدفاع للجامعيين 2022

يتم الاستعلام عن النتائج من خلال إرسال رسالة نصية للمتقدم عبر جواله الخاص به تفيد بترشحه في وظائف وزارة الدفاع في دورة الضباط الجامعيين. كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة الدفاع الإلكتروني بوابة القبول afca.mod.gov.sa. وذلك بالدخول على الرابط واتباع التعليمات وإدخال جميع البيانات والنقر على استعلام. وهذه البيانات هي رقم الطلب والرقم السري ورمز التحقق والنقر على استعلام.

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع للجامعيين ضباط عبر بوابة afca.mod.gov.sa

على جميع المرشحين مبدئياً الدخول على بوابة وزارة الدفاع الإلكترونية والاستعلام عن نتائج القبول. كما يجب الالتزام بمواعيد استكمال الإجراءات ومن يتخلف عن الحضور يعد متنازل عن حقه. وليس له الحق في تقديم اعتراض على استبعاده. لذلك بادر بتجهيز كافة المستندات والحضور في الموعد المحدد.